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乳酪草莓塔、草莓千層盒！「深法」5款草莓甜點開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
白色乳酪草莓塔佐法國栗子泥，每份750元起。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
白色乳酪草莓塔佐法國栗子泥，每份750元起。圖／深夜裡的法國手工甜點提供

草莓季到來，人氣甜點店「深夜裡的法國手工甜點」（深法）應景推出一系列期間限定的草莓甜點，將輪番販售「冬日莓果夏洛特」、「白色乳酪草莓塔佐法國栗子泥」等5款品項。同時深法也預告，全新打造的品牌「森夜」也將推出水果麵包、史多輪等節慶糕點，提供民眾不同的選擇。

深法本次推出的「白色乳酪草莓塔佐法國栗子泥」以清爽的馬茲卡彭乳酪為主體，夾上滿滿的新鮮草莓層再鋪滿法國沙巴東栗子泥，帶來奢侈的享受。搭配台灣草莓每份750元，搭配日本草莓每份820元。「冬日莓果夏洛特」則是以布雪蛋糕為基底，配上奶香慕斯、以及覆盆子草莓凍、紅醋栗草莓果醬、香緹、新鮮草莓及荔枝酒果凍球，搭配外圈的手指餅乾，風味清爽酸甜，每份990元。

同步登場的「卡士達草莓千層盒」使用法國依思尼奶油和麵粉製成杯狀的千層盒，口感輕盈酥脆，盒中添有巧克力與巧克力甘納許以及卡士達醬、香緹、新鮮草莓和藍莓，每份830元。接下來還會陸續推出「卡士達草莓塔」、「生乳酪草莓塔佐歐洲小藍莓」。

迎來新品的同時，深法也宣佈，店內原本作為貴賓包廂的空間也重新裝修，即日起對外開放。包廂內可容納12人，適合內用的顧客使用。現場並提供咖啡、氣泡飲等飲品。

至於深法新打造的品牌「森夜」已進入商品生產設計階段，並率先獻上應景的「水果麵包」與「史多倫」。延續自義大利的傳統，森夜打造適合1～2人品嚐的水果蛋糕，口感溼潤並帶有糖漬水果的甜香，每份500元。「史多倫」則是德國的傳統聖誕點心，口感紮實、滋味香甜，每份650元。

卡士達草莓千層盒，830元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
卡士達草莓千層盒，830元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
森夜打造適合1～2人品嚐的水果蛋糕，每份500元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
森夜打造適合1～2人品嚐的水果蛋糕，每份500元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
冬日莓果夏洛特，990元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
冬日莓果夏洛特，990元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供

草莓 法國

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