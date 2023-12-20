蔡淑臻追劇愛上韓孝周 動念想演大反派扮醜沒問題

法國輕奢時尚品牌ba&sh全台首間專門店進駐新光三越台北信義新天地A11 2樓，金鐘視后蔡淑臻今日現身擔任開幕嘉賓，她身穿短版針織開衫小外套搭配腰部剪裁小露性感的白色連身褲，並說自己很喜歡法式隨性與內斂的性感，過去要買ba&sh只能在選貨店看到，很高興現在進到台灣。

蔡淑臻眼中欣賞的法式女人味是「沒特別做什麼，就自然呈現出放鬆與隨性的鬆弛感，感覺這樣的女生很有自信」。而她自己對服裝的最高指導原則是「實穿、好搭配最重要」，因為流行一直在變，自己喜歡買質感好的、經得起時間考驗的單品去做搭配。不喜歡複雜的她，衣櫥的款式配色以黑白灰居多，但重視服裝剪裁、穿起來舒適，可以真的放鬆做自己。

她目前除了正在籌備「村裡來了個暴走女外科」第二季，她透露因為接連看了「異能」與「信徒2」，直呼太喜歡韓孝周，在兩部作品的人設造型、樣貌說話完全不同，讓她也起心動念想嘗試大反派。談到要扮醜，她豎起大姆指表示「讚！沒問題」。

面對2024對自己的期待，她雖說「無論生活或工作都想嘗試自己沒做過的事」，但也說「自己的人生好像不會特別規畫什麼目標，因為有壓力就會睡不好」。耶誕、新年加上過年緊接而來，她說自己並不會在這時出國旅行人擠人，反而希望過年趕快過去，「過年放假我實在是太無聊了，上班對我比較有趣」。

ba&sh兩位女性創辦人創立品牌的概念，是先為自己喜好的打扮為出發點，致力設計出每個女性的衣櫥中，因應各種場合需求的實穿服飾。2023年進入倒數，ba&sh也推出了以夜生活為靈感的9PM派對膠囊系列：一套剪裁俐落的西裝，無需任何配件，搭配一雙高跟鞋，就可以氣場全開；或是一襲鑲滿珠寶的露背裙或閃亮的金屬色迷你裙，讓女孩們盡情享受節慶與派對。

蔡淑臻身穿ba&sh CRESSY白色連身褲13,740元、GAST針織開衫14,045元。圖／ba&sh提供