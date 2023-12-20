交換禮物不出錯！3大主題盤點6款人人都想要的禮物清單

又到了一年的尾聲也是與好友或家人們一起共度溫暖節慶的最佳時刻，可以藉由送禮表達對彼此的感謝和心意，或是好好犒賞自己也沒問題，當然想送爛禮物的人這篇就能跳過！

『送給喜歡宅在家的人』

來自荷蘭的PIP Studio是設計師Anke創立的居家生活品牌，盛開花朵是產品最常見元素，無論是以復古手繪感的印花或者是帶點東方氣息的青花瓷圖樣，都深受民眾喜愛。推薦Oriental Flower Festival東方花卉系列多款餐具禮盒，以耶誕紅為主要色調，並佐以燙金工藝凸顯節慶氛圍，實際使用更能讓人覺得廚藝了得。

來自荷蘭的PIP Studio推薦Oriental Flower Festival東方花卉系列多款餐具禮盒，以耶誕紅為主要色調，並佐以燙金工藝凸顯節慶氛圍，實際使用更能讓人覺得廚藝了得。 圖／Onefifteen提供

若想在家中增添一抹明亮的色彩，不可錯過來自丹麥哥本哈根的居家生活品牌Raawii，擅長以鮮豔活潑色彩和簡潔幾何線條，把花瓶、碗、罐這些我們常見的生活用品，詮釋得饒富興致，多變且豐富的顏色選擇，能夠依照您的喜好與裝修風格排列組合出不同的生活氛圍。 還有以精品手工吹玻璃聞名的Ichendorf，今年以耶誕元素推出立體造型玻璃杯，品飲時都可以喚起童心和天馬行空的想像力，為餐桌增添更多歡樂氛圍。不僅適合自用，也是送禮的絕佳選擇。

精品手工吹玻璃聞名的Ichendorf，今年以耶誕元素推出立體造型玻璃杯。圖／Onefifteen提供

『適合隨時想感受芬芳香氣的人』

英國奢侈時尚品牌Alexander McQueen近日推出全新香氛蠟燭系列，結合金屬與暗黑型格設計，傳承創辦人的美學，亦是品牌多年來維持的核心理念。從調香到設計，將力量和脆弱、光明和黑暗、創新和傳統進行對比與結合，挑戰傳統顛覆時尚，正是品牌的迷人魅力所在。韓國的小眾香氛保養品牌Nonfiction推出多款木質調、花香與果香的香氛，除了香水更包含身體護理、手部護理、唇部護理等禮盒系列。

Alexander McQueen Pagan Rose異域玫瑰香氛蠟燭，12,500元。圖／Onefifteen提供

『那些手機總是不離身的人』

法國時尚品牌Maison Kitsuné與科技配件品牌CASETiFY 首度攜手合作，推出獨家聯名系列。靈感源自貼紙和街頭流行美學，把經典「小狐狸」Logo結合CASETiFY暢銷配件系列，透過個性繽紛的霓彩混搭塗鴉拼貼藝術呈現。運用在適合iPhone、AirPods和AirPods Pro、MacBook以及iPad等產品的保護殼。

法國時尚品牌Maison Kitsuné與科技配件品牌CASETiFY 首度攜手合作，推出獨家聯名系列。圖／Maison Kitsuné提供

Nonfiction Gentle Night身體保養組，2,880元。圖／Onefifteen提供