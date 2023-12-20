全聯創「農家直採」專區 打造農友、生態、消費者多重善的循環

全聯福利中心秉持在地經營的理念，持續發掘台灣好食材，並把提升台灣農業及照顧在地小農當成企業使命，期望發揮企業責任。為了將在地好物的理念化為具體行動，除了照顧大農，全聯也積極扶持小農，於2015年前開始著手建立「農家直採」平台，以產地直送為特色，縮短食物里程、減少碳足跡，透過在地生產、在地消費的新思維模式，讓顧客品嚐食物的真滋味，甚至有機會嚐鮮平常市場少見的新食材。

目前農家直採平台主要提供有機葉菜、特殊品項、話題商品，小農透過種植的專業推出特色商品，全聯則提供販售通路，所販售的產品全由農友自行包裝、訂價與運送，以零時差的傳送，讓農友在田裡的成果獲得最直接與公平的回報，同時也能讓消費者看見農家對作物種植的用心、對大地與健康的堅持，使農產品有著最嚴謹的品質管理與最安心的生產保證。

對農友而言，全聯除了提供販售通路，也透過專業團隊深入田間宣導用藥安全和病蟲害防治，並透過銷售數據給予建議。目前全聯約與155位農友合作，已在463間門市成立專區，甚至在金門、澎湖等離島都陸續展店，，會以友善環境保護、減碳、有機、無毒、生物多樣性商品為優先，持續協助小農拓展行銷通路。

農家直採專區中還有多款綠色保育特色商品，包括「諸羅樹蛙綠竹筍」與「官田水雉白蘿蔔」。其中，全聯與農友謝汶勳合作推出的「My darling鮮採綠竹筍」，堅持友善耕作農法，並投入台灣雲嘉南特有蛙類「諸羅樹蛙」復育計畫。透過在灌溉竹筍時保留水窪供樹蛙產卵，營造田區成為適合諸羅樹蛙棲息的棲地環境，以天然的食物鏈平衡防治蟲害，種植出取得林務局嘉義林區管理處「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」的綠竹筍與烏殼綠竹筍，並優化產銷履歷。

另外，全聯也與種植維護水雉鳥生態菱角「官田菱雉菱」的農友林丙火合作，推出「官田水雉白蘿蔔」，在菱角採收期之間輪耕種植白蘿蔔。同樣採用不使用化學肥料、不使用農藥的友善耕作農法，並在菱角田旁種木瓜，吸引白頭翁覓食、去除菱角田的害蟲，營造天然食物鏈來防範蟲害，並守護水雉鳥的棲地，同時也增加農友營收。而此一營造天然食物鏈的農法，亦取得行政院農業委員會林務局與慈心有機農業發展基金會共同推動的「綠色保育標章」。

透過「農家直採」平台，農友可以更瞭解消費需求，優化種植技術提升作物品質與貨量，並且有計畫性種植，擁有更穩定收入，甚至可以建立自己的品牌。對消費者來說，一年四季都可以買到安全、美味又多樣化的食材。對全聯而言，除了為賣場增加新鮮豐富多樣的在地好物農產品，減少碳足跡，提升糧食自給率，與農友共好，同時提供消費者更多樣全面的服務。