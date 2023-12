3D列印首飾LACE by Jenny Wu 全球首店忠泰樂生活開幕

許多饒富創意的珠寶首飾設計師品牌,一開始多是為自己創作的設計太受歡迎,美國新生代珠寶品牌LACE by Jenny Wu也不例外,但特別的是,台裔美籍的吳嘉華(Jenny Wu)是知名建築聯合事務所Oyler Wu Collaborative的建築師,她將工作上經常使用的3D列印創新科技用於為自己打造便於攜帶、輕盈柔軟又結構立體的首飾,自2014年以來已經成為備受歡迎的特色往紅品牌。如今,曾與忠泰在建築設計上合作過的她,也將全球首個實體店面開設在台北大直的NOKE忠泰樂生活。

親自來台吳嘉華參加記者會的吳嘉華表示,LACE by Jenny Wu的設計,包括K金材質鑲鑽的高單價貴金屬珠寶、也有不鏽鋼、碳纖維、TPU、純銀等較能吸引年輕族群入門的飾品,設計風格都是她們建築風格的延伸。飾品均以3D列印技術製作,因此科技的進步也逐漸豐富了她可以使用的創作素材;貴重金屬的部分則是以3D列印的模具取代傳統蠟模。作品線條既複雜又純粹,具有極高的辨識度,其中一款Catena項鍊更於2017年時被LACMA洛杉磯藝術博物館收作為永久典藏。