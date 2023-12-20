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3D列印首飾LACE by Jenny Wu 全球首店忠泰樂生活開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LACE by Jenny Wu Amare Diamond 18K白金戒指，69,900元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Amare Diamond 18K白金戒指，69,900元。圖／LACE by Jenny Wu提供

許多饒富創意的珠寶首飾設計師品牌，一開始多是為自己創作的設計太受歡迎，美國新生代珠寶品牌LACE by Jenny Wu也不例外，但特別的是，台裔美籍的吳嘉華（Jenny Wu）是知名建築聯合事務所Oyler Wu Collaborative的建築師，她將工作上經常使用的3D列印創新科技用於為自己打造便於攜帶、輕盈柔軟又結構立體的首飾，自2014年以來已經成為備受歡迎的特色往紅品牌。如今，曾與忠泰在建築設計上合作過的她，也將全球首個實體店面開設在台北大直的NOKE忠泰樂生活。

親自來台吳嘉華參加記者會的吳嘉華表示，LACE by Jenny Wu的設計，包括K金材質鑲鑽的高單價貴金屬珠寶、也有不鏽鋼、碳纖維、TPU、純銀等較能吸引年輕族群入門的飾品，設計風格都是她們建築風格的延伸。飾品均以3D列印技術製作，因此科技的進步也逐漸豐富了她可以使用的創作素材；貴重金屬的部分則是以3D列印的模具取代傳統蠟模。作品線條既複雜又純粹，具有極高的辨識度，其中一款Catena項鍊更於2017年時被LACMA洛杉磯藝術博物館收作為永久典藏。

而LACE by Jenny Wu首間實體店整體也承襲這樣的風格，以「互動式的博物館體驗」為發想，並使用3D列印的建築模型作為珠寶展示台，3D列印「try on tables」試戴平台也有如建築地形，整體風格舒適同時具主題感。她表示在美國因為市場較大而分散，所以以網購為主；台灣市場較為集中，加上NOKE忠泰樂生活的品牌都年輕活潑、創意十足，因此將全球首間的實體店選在這裡。

LACE by Jenny Wu Orbis尼龍耳環，2,200元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Orbis尼龍耳環，2,200元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Allegro不鏽鋼PVD手環，5,700元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Allegro不鏽鋼PVD手環，5,700元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Coda純銀耳環，10,500元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Coda純銀耳環，10,500元。圖／LACE by Jenny Wu提供
在美國備受歡迎的網紅品牌LACE by Jenny Wu今正式進駐台灣。圖／LACE by Jenny Wu提供
在美國備受歡迎的網紅品牌LACE by Jenny Wu今正式進駐台灣。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu TPU Catena項鍊，11,000元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu TPU Catena項鍊，11,000元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Velum 316不鏽鋼戒指，2,700元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Velum 316不鏽鋼戒指，2,700元。圖／LACE by Jenny Wu提供
在美國備受歡迎的網紅品牌LACE by Jenny Wu今正式進駐台灣。圖／LACE by Jenny Wu提供
在美國備受歡迎的網紅品牌LACE by Jenny Wu今正式進駐台灣。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Aura Carbon耳環，3,600元。圖／LACE by Jenny Wu提供
LACE by Jenny Wu Aura Carbon耳環，3,600元。圖／LACE by Jenny Wu提供
在美國備受歡迎的網紅品牌LACE by Jenny Wu今正式進駐台灣。圖／LACE by Jenny Wu提供
在美國備受歡迎的網紅品牌LACE by Jenny Wu今正式進駐台灣。圖／LACE by Jenny Wu提供

建築師 設計師 珠寶

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