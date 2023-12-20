3D列印首飾LACE by Jenny Wu 全球首店忠泰樂生活開幕
許多饒富創意的珠寶首飾設計師品牌，一開始多是為自己創作的設計太受歡迎，美國新生代珠寶品牌LACE by Jenny Wu也不例外，但特別的是，台裔美籍的吳嘉華（Jenny Wu）是知名建築聯合事務所Oyler Wu Collaborative的建築師，她將工作上經常使用的3D列印創新科技用於為自己打造便於攜帶、輕盈柔軟又結構立體的首飾，自2014年以來已經成為備受歡迎的特色往紅品牌。如今，曾與忠泰在建築設計上合作過的她，也將全球首個實體店面開設在台北大直的NOKE忠泰樂生活。
親自來台吳嘉華參加記者會的吳嘉華表示，LACE by Jenny Wu的設計，包括K金材質鑲鑽的高單價貴金屬珠寶、也有不鏽鋼、碳纖維、TPU、純銀等較能吸引年輕族群入門的飾品，設計風格都是她們建築風格的延伸。飾品均以3D列印技術製作，因此科技的進步也逐漸豐富了她可以使用的創作素材；貴重金屬的部分則是以3D列印的模具取代傳統蠟模。作品線條既複雜又純粹，具有極高的辨識度，其中一款Catena項鍊更於2017年時被LACMA洛杉磯藝術博物館收作為永久典藏。
而LACE by Jenny Wu首間實體店整體也承襲這樣的風格，以「互動式的博物館體驗」為發想，並使用3D列印的建築模型作為珠寶展示台，3D列印「try on tables」試戴平台也有如建築地形，整體風格舒適同時具主題感。她表示在美國因為市場較大而分散，所以以網購為主；台灣市場較為集中，加上NOKE忠泰樂生活的品牌都年輕活潑、創意十足，因此將全球首間的實體店選在這裡。
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