新氣象！Saint Laurent Maroquinerie工坊 正式啟用

法國時尚品牌Saint Laurent宣布，為品牌位於義大利佛羅倫斯Scandicci的L’Atelier Maroquinerie工坊隆重啟用，除將打造新一代精品，同時還將成為品牌以歐洲為導向的維修和售後支援中心，強化品牌信譽與售後服務。

Saint Laurent的行政總裁Francesca Bellettini表示，L’Atelier Maroquinerie工坊將在未來成為皮具與配飾的研發中心，「可以建立專才知識共享、激發意念及促進實驗創新的氣氛，有助實現創製顧客心儀的頂級皮具及配飾的目標。」

佔地28,700平方米、擁有超過500名員工的L’Atelier Maroquinerie工坊，將身兼研發產品原型及樣品、為歐洲客戶提供維修服務，以及培訓品牌全球維修中心人員的多重角色，工坊因此將配置專門學校進行訓練，也為資深員工提供進階的進修課程。

Francesca Bellettini同時也為此補充：「我們很高興將工坊遷至Scandicci及擴建原有設施。我們一早認識到這地區的傑出工藝傳統、優秀出眾的工藝及管理水平，有助將世代相傳的工藝知識及嶄新技術創意完美結合。」