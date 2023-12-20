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新氣象！Saint Laurent Maroquinerie工坊 正式啟用

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Saint Laurent與瑞士高級鐘表品牌芝柏合作的高級腕表，推出後引起熱烈回應，展現雙品牌的高支持度。圖／Girard Perregaux提供
Saint Laurent與瑞士高級鐘表品牌芝柏合作的高級腕表，推出後引起熱烈回應，展現雙品牌的高支持度。圖／Girard Perregaux提供

法國時尚品牌Saint Laurent宣布，為品牌位於義大利佛羅倫斯Scandicci的L’Atelier Maroquinerie工坊隆重啟用，除將打造新一代精品，同時還將成為品牌以歐洲為導向的維修和售後支援中心，強化品牌信譽與售後服務。

Saint Laurent的行政總裁Francesca Bellettini表示，L’Atelier Maroquinerie工坊將在未來成為皮具與配飾的研發中心，「可以建立專才知識共享、激發意念及促進實驗創新的氣氛，有助實現創製顧客心儀的頂級皮具及配飾的目標。」

佔地28,700平方米、擁有超過500名員工的L’Atelier Maroquinerie工坊，將身兼研發產品原型及樣品、為歐洲客戶提供維修服務，以及培訓品牌全球維修中心人員的多重角色，工坊因此將配置專門學校進行訓練，也為資深員工提供進階的進修課程。

Francesca Bellettini同時也為此補充：「我們很高興將工坊遷至Scandicci及擴建原有設施。我們一早認識到這地區的傑出工藝傳統、優秀出眾的工藝及管理水平，有助將世代相傳的工藝知識及嶄新技術創意完美結合。」

Saint Laurent宣布，為義大利Scandicci的L’Atelier Maroquinerie工坊隆重啟用。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent宣布，為義大利Scandicci的L’Atelier Maroquinerie工坊隆重啟用。圖／Saint Laurent提供
身為Saint Laurent代言人的朴彩英Rosé，日前使用Saint Laurent的Jamie 4.3鏈條手提包。圖／Saint Laurent提供
身為Saint Laurent代言人的朴彩英Rosé，日前使用Saint Laurent的Jamie 4.3鏈條手提包。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent日前開幕的香榭麗舍旗艦店，帶來了簡約、洗練的法式高冷品味。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent日前開幕的香榭麗舍旗艦店，帶來了簡約、洗練的法式高冷品味。圖／Saint Laurent提供
L’Atelier Maroquinerie工坊將在未來成為皮具與配飾的研發中心，並朝實踐客訂化商品的方向前進。圖／Saint Laurent提供
L’Atelier Maroquinerie工坊將在未來成為皮具與配飾的研發中心，並朝實踐客訂化商品的方向前進。圖／Saint Laurent提供

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