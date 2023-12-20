壽司郎「滿400送1盤」！還吃得到大阪名店「三く拉麵」

年末正是民眾聚餐的好時機。來自日本的壽司郎，自即日起限時推出寒鰤、鮟鱇魚肝野生鰤魚、味噌燒&醃漬貝柱2種等品項，其中包含攜手大阪知名煮干拉麵店「烈志笑魚油 麺香房 三く」，在台所推出「芳醇煮干叉燒拉麵」，讓民眾在品嚐壽司之餘，也能享受名店的招牌拉麵。針對台中指定門市，還有消費集點就可以免費兌換壽司的優惠方案。

已經連續7年入選日本美食評價網「拉麵百名店」的「烈志笑魚油 麺香房 三く」，乃是大阪知名的拉麵店之一。此次雙品牌合作推出的「芳醇煮干叉燒拉麵」，以該店最受歡迎的煮干拉麵為發想，除了原有的魚介，還另外添加豬、雞高湯與醬油，熬煮出濃郁香醇的湯頭；配料則同樣選用叉燒、菠菜及小魚干，原汁原味呈現「三く」的名店特色，每碗140元。

即日起至1月7日期間，壽司郎連續19天推出「冬季．與美味相遇」活動。除了「芳醇煮干叉燒拉麵」外，還推出寒鰤2貫、鮟鱇魚肝野生鰤魚、味噌燒&醃漬貝柱2種、稻燒長鰭鮪、特選星鰻、炙燒味噌章魚、甘鯛天婦羅、山芥末烤牛肉、熔岩巧克力蛋糕、濃厚巧克力霜淇淋等不同品項，每盤40元起。其中「鮟鱇魚肝野生鰤魚」、「炙燒味噌章魚」都是首度登場。

針對台中的粉絲，12月22日至1月21日期間，凡至壽司郎台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、台中北屯松竹店及台中豐原家樂福店等指定門市，單筆消費滿400元，就可參加集點活動，集滿1點可於下次來店消費時兌換40元壽司1盤；集滿3點可兌換60元壽司1盤；集滿5點則可兌換80元壽司乙1盤。