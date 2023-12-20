台灣限5瓶！SMWS最古老協會酒 1983年單桶紀念酒抵台

全世界最具權威的單桶威士忌殿堂「蘇格蘭麥芽威士忌協會」（The Scotch Malt Whisky Society, 簡稱SMWS）今年迎來40週年，推出與協會同年的1983年單桶限量版紀念酒「12.79」，珍稀的40年原酒僅有130瓶，提供全球近4萬會員登記購買，台灣分會限量5瓶，售價新台幣138,000元。

「12.79」紀念酒最初在1983年陳放波本桶中，恰好與協會的成立年份相同；35年後，當協會獲得了這桶古老珍釀，決定為風味做有趣轉向，便將酒液填入二次Oloroso 雪莉桶，於協會酒窖繼續陳放5年，展現協會追求極致的精神。SMWS首席釀酒師尤安・坎貝爾（Euan Campbell）表示：「換桶延伸熟成的關鍵，在於賦予古老的威士忌更滑順、豐富的互補風味。」

在瓶身設計方面，協會與位於格拉斯哥的設計工作室「Stckmn 」創意總監 Chris Wilson合作，以一滴綠色酒液激起漣漪的同心波紋作為主視覺，並以代表協會色的綠色蠟封覆滿瓶口，並掛上了印有協會標誌的古銅吊飾；由於每次浸泡出的蠟封不盡相同，也象徵協會「世界僅此一桶」的獨特。Chris Wilson也製作了一個宛如博物館展示品般的原木基座，讓擁有40週年酒的會員們能驕傲收藏。

台灣分會長張立成（Murphy）指出，明年協會的品項跟量體都會有感成長，將在酒吧、社團、酒展大師講堂與夥伴商店舉辦近100場品酒會，並有5個主題的單桶酒獻給台灣分會會員，分別為「龍年限定單桶」、「社團專屬單桶」、「酒展限定單桶」、「私人專屬單桶」，以及「台灣地景桶」——以當地的地景特色做為選桶依據，並放上地景專屬設計酒標，讓台灣美好的風景與威士忌的風味做巧妙連結。

此外，明年計劃將有兩次開放新會員入會申請，日期預定在1月3日與3月5日，確切時間將公布在官網與社群訊息。

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