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Bally遠百信義A13再開幕 BALMAIN前進台中 法式開春
隨著新年即將來到，不少精品品牌也逐漸為自家店裝重新設計，一如近日便有BALMAIN前進台中開設了台中大遠百專賣店，又或是Bally則為信義遠百A13重新開幕，嘗試以新氣象、新的空間設計語彙迎向2024。
以品牌創意總監Olivier Rousteing的設計概念結合法式風格、黑金交錯的設計手法，BALMAIN台中大遠百最特別的之處即在於擁有一面品牌經典的UNICORN鞋款牆面，鞋款的船型輪廓源自神話世界中象徵力量、美感與特別存在的「獨角獸」，並有迷宮印花、白黑橘、漸變色等多款配置，大量採用鏡面、白色並引入天光的空間裡，進而呈現BALMAIN鮮明線條結構與兼具當代氛圍的法式時髦。
瑞士經典時尚品牌Bally則為品牌的信義遠百A13重新開幕，也是全台首間New Bally概念的專賣店。超過170年的瑞士時尚老牌Bally，過往便以皮件、鞋履、包款、時裝，展現了源自瑞士的愜意休閒度假時尚風格，日前專賣店改裝開幕活動上，並有「國民姐夫」Akira帥氣相挺站台，Akira並以黑色皮衣外套、牛仔褲、皮靴，重新演繹了屬於Bally的簡約時尚風格。
全新的Bally遠百信義A13概念店並大量運用金屬、大理石與柚木，展現Bally尊崇自然、融入生活的不做作寫意態度。新店開幕期間，Bally並推薦了2024新款的Pennant系列，將經典的三角運動旗標改以米白色並加入冷灰色調，包款並有多種款式可供選擇，讓Bally男士輕鬆駕馭派對、聚餐、戶外的全地形，輕鬆跑趴、時髦走春。
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