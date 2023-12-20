Bally遠百信義A13再開幕 BALMAIN前進台中 法式開春

隨著新年即將來到，不少精品品牌也逐漸為自家店裝重新設計，一如近日便有BALMAIN前進台中開設了台中大遠百專賣店，又或是Bally則為信義遠百A13重新開幕，嘗試以新氣象、新的空間設計語彙迎向2024。

以品牌創意總監Olivier Rousteing的設計概念結合法式風格、黑金交錯的設計手法，BALMAIN台中大遠百最特別的之處即在於擁有一面品牌經典的UNICORN鞋款牆面，鞋款的船型輪廓源自神話世界中象徵力量、美感與特別存在的「獨角獸」，並有迷宮印花、白黑橘、漸變色等多款配置，大量採用鏡面、白色並引入天光的空間裡，進而呈現BALMAIN鮮明線條結構與兼具當代氛圍的法式時髦。

瑞士經典時尚品牌Bally則為品牌的信義遠百A13重新開幕，也是全台首間New Bally概念的專賣店。超過170年的瑞士時尚老牌Bally，過往便以皮件、鞋履、包款、時裝，展現了源自瑞士的愜意休閒度假時尚風格，日前專賣店改裝開幕活動上，並有「國民姐夫」Akira帥氣相挺站台，Akira並以黑色皮衣外套、牛仔褲、皮靴，重新演繹了屬於Bally的簡約時尚風格。