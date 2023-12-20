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影／柑橘、水梨和芋頭加工製成好滋味 台中農產新品發表會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農產加工加值開發成果發表會，圖為柑橘鮮奶酪及水梨鮮奶酪。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，圖為柑橘鮮奶酪及水梨鮮奶酪。記者游振昇／攝影

台中市農業局推廣當季柑橘、水梨及芋頭，輔導石岡、外埔區農會今天在弘光科技大學聯合舉辦「台中市農產加工加值開發成果發表會」，柑橘、水梨、芋頭加工製成，不添加其它色素成分的柑橘奶酪、柑橘冰淇淋、水梨鮮奶酪、水梨氣泡飲、芋頭霜淇淋，和學校參與USR兩河流域的計畫所開發的外埔紅龍果冰淇淋等產品。

農業局表示，石岡區及外埔區農會採用柑橘(完整果、疏果、日曬果) 、水梨及芋頭(上芋、中芋等級)作為開發新產品的原料。委由弘光科技大學食品科技系林麗雲特聘教授負責產品開發，包裝設計由文化設計與行銷系涂卉副教授操刀，產官學攜手合作，從消費者端思考，開發出多種健康且美味可口，風味獨具的特色商品，滿足消費者期待健康與兼美味兼具的需求。

農業局表示，台中市水梨、柑橘屬季節性農產品，為解決疏果或日曬果無法利用等因素，以柑橘、水梨取果肉製備進行加工處理，多元性利用原料開發出水果奶酪、冰淇淋與氣泡飲等多項商品，迎合現代人喜歡嚐鮮的心態及新時代的需求，提供消費者不同的選擇。

農業局指出，台中市芋頭主要分佈大甲、大安及外埔區的大安溪與大甲溪間沖積平原，極適合芋頭生長的土壤條件；外埔區擁有自然湧泉、水質純淨、土壤肥沃、氣候適宜，生產的芋頭品質十分優良，外埔區農會為提高農產加值及產品多樣化，去年將其原料加工開發香芋系列產品，今年再推出芋頭霜淇淋，每一口都能感受到芋頭綿密滑順、獨特且濃郁的口感。

以在地農產品為原料，開發創新、創意的農產加工品，延長保存期限，也增加原料的多元性利用和產品的經濟價值，帶動大台中發展出更多地方特色的優質農產加工品。

今天活動有弘光科技大學副校長蘇弘毅、台中市政府農業局簡任技正林春良、石岡區農會總幹事張東海、外埔區農會總幹事李錦東等人出席。

台中市農業局輔導石岡、外埔區農會今天在弘光科技大學D棟第二會議廳，聯合舉辦「台中市農產加工加值開發成果發表會」，圖為水梨氣泡飲。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導石岡、外埔區農會今天在弘光科技大學D棟第二會議廳，聯合舉辦「台中市農產加工加值開發成果發表會」，圖為水梨氣泡飲。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，發表柑橘奶酪、柑橘冰淇淋、水梨鮮奶酪、水梨氣泡飲、芋頭霜淇淋及外埔紅龍果冰淇淋等產品。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，發表柑橘奶酪、柑橘冰淇淋、水梨鮮奶酪、水梨氣泡飲、芋頭霜淇淋及外埔紅龍果冰淇淋等產品。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，發表柑橘奶酪、柑橘冰淇淋、水梨鮮奶酪、水梨氣泡飲、芋頭霜淇淋及外埔紅龍果冰淇淋等產品。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，發表柑橘奶酪、柑橘冰淇淋、水梨鮮奶酪、水梨氣泡飲、芋頭霜淇淋及外埔紅龍果冰淇淋等產品。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，圖為紅龍果冰淇淋。記者游振昇／攝影
台中市農產加工加值開發成果發表會，圖為紅龍果冰淇淋。記者游振昇／攝影
弘光科大食品科技系教授林麗雲負責產品開發柑橘鮮奶酪、水梨鮮奶酪等產品。記者游振昇／攝影
弘光科大食品科技系教授林麗雲負責產品開發柑橘鮮奶酪、水梨鮮奶酪等產品。記者游振昇／攝影

芋頭 柑橘 台中市

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