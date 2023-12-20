想當公主或女王？鑽表上手 閃耀自定義

一如每位女性的鞋櫃裡總少一雙高跟鞋，每位女性的手上也永遠需要一只華麗鑽表。瑞士頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）與「明星的珠寶商」 海瑞溫斯頓（Harry Winsont）不約而同推出新款女表，結合曼妙輪廓、鮮豔配色或頂級鑽石鑲嵌，以閃耀火光、喜氣迎向全新2024。

過往有「明星的珠寶商」、「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），除了以頂級珠寶廣受喜愛，1989年推出的「卓時」（Premier）系列更是品牌首個腕表系列。Harry Winston今年推出新款的Premier卓時31毫米鑽表，並選用珍貴的白金或玫瑰金為表殼，搭配可抵抗磁力的矽游絲機械機芯與22K玫瑰金自動盤，內外兼備。無論白金或玫瑰金款，手表的不同細節則鑲嵌了總重約1.48克拉的204顆圓形明亮式切工鑽石，以及一顆約0.02克拉的祖母綠型切工鑽石，31毫米的輕小尺寸纖細時髦，更像一枚手上的「時間寶石」，散發無窮魔（魅）力。

全球限量5只的寶珀（Blancpain）Ladybird Colors系列Taipei 101專賣店限定版腕表，繼承了該系列獨立、自信的女性特質，玫瑰金表殼內以白色珍珠母貝搭配鑽石鑲嵌、變形的羅馬數字彩漆時標，更有雅緻典約的玫瑰金柳葉指針，自帶明亮閃耀氣場，訂價126萬1000元、並將為101專賣店限定款；寶璣（Breguet）則有一款情人節限定的Reine de Naples 8925系列鑽表，如蛋殼般橢圓形的白金表殼內，以珍珠母貝面盤搭配變形的阿拉伯數字時標、極具高辨識度，加上寶璣式指針、皮表帶、表冠上的寶石都採用紅色裝飾，火熱、落落大方。寶璣精密複雜的自動上鍊機芯並使用了矽質擺輪游絲、動力儲存約38小時，全球限量28只。