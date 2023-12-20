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想當公主或女王？鑽表上手 閃耀自定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
橢圓形如蛋殼般的輪廓，正是寶璣Naples系列表款所散發的經典幾何魅力。圖／Breguet提供
橢圓形如蛋殼般的輪廓，正是寶璣Naples系列表款所散發的經典幾何魅力。圖／Breguet提供

一如每位女性的鞋櫃裡總少一雙高跟鞋，每位女性的手上也永遠需要一只華麗鑽表。瑞士頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）與「明星的珠寶商」 海瑞溫斯頓（Harry Winsont）不約而同推出新款女表，結合曼妙輪廓、鮮豔配色或頂級鑽石鑲嵌，以閃耀火光、喜氣迎向全新2024。

過往有「明星的珠寶商」、「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），除了以頂級珠寶廣受喜愛，1989年推出的「卓時」（Premier）系列更是品牌首個腕表系列。Harry Winston今年推出新款的Premier卓時31毫米鑽表，並選用珍貴的白金或玫瑰金為表殼，搭配可抵抗磁力的矽游絲機械機芯與22K玫瑰金自動盤，內外兼備。無論白金或玫瑰金款，手表的不同細節則鑲嵌了總重約1.48克拉的204顆圓形明亮式切工鑽石，以及一顆約0.02克拉的祖母綠型切工鑽石，31毫米的輕小尺寸纖細時髦，更像一枚手上的「時間寶石」，散發無窮魔（魅）力。

全球限量5只的寶珀（Blancpain）Ladybird Colors系列Taipei 101專賣店限定版腕表，繼承了該系列獨立、自信的女性特質，玫瑰金表殼內以白色珍珠母貝搭配鑽石鑲嵌、變形的羅馬數字彩漆時標，更有雅緻典約的玫瑰金柳葉指針，自帶明亮閃耀氣場，訂價126萬1000元、並將為101專賣店限定款；寶璣（Breguet）則有一款情人節限定的Reine de Naples 8925系列鑽表，如蛋殼般橢圓形的白金表殼內，以珍珠母貝面盤搭配變形的阿拉伯數字時標、極具高辨識度，加上寶璣式指針、皮表帶、表冠上的寶石都採用紅色裝飾，火熱、落落大方。寶璣精密複雜的自動上鍊機芯並使用了矽質擺輪游絲、動力儲存約38小時，全球限量28只。

至於戴上鑽表後，想當自信女王或惹人憐愛的公主？那便交給個人決定、風格自定義了。

Ladybird Colors系列Taipei 101專賣店限定版腕表，18K紅金、1163型自動上鍊機芯、時間顯示、小秒針，鑲鑽珍珠母貝面盤約0.392克拉，表圈表耳與表冠鑲鑽總重約2.074克拉，表扣鑲鑽約0.011克拉，全球5只，126萬1,000元。圖／Blancpain提供
Ladybird Colors系列Taipei 101專賣店限定版腕表，18K紅金、1163型自動上鍊機芯、時間顯示、小秒針，鑲鑽珍珠母貝面盤約0.392克拉，表圈表耳與表冠鑲鑽總重約2.074克拉，表扣鑲鑽約0.011克拉，全球5只，126萬1,000元。圖／Blancpain提供
8925情人節限量款Naples鑽表，白金、自動上鍊機芯、時間顯示、面盤鑲嵌66顆紅寶石總重約0.145克拉，表冠鑲嵌一顆紅寶石約0.27克拉，135萬5000元。圖／Breguet提供
8925情人節限量款Naples鑽表，白金、自動上鍊機芯、時間顯示、面盤鑲嵌66顆紅寶石總重約0.145克拉，表冠鑲嵌一顆紅寶石約0.27克拉，135萬5000元。圖／Breguet提供
白金表殼外圈鑲鑽、內圈鑲嵌紅寶石，尤其內圈的12個小時時標都改為愛心形狀，讓寶璣的8925情人節限量款Naples鑽表愛心滿點、放閃指數大增。圖／Breguet提供
白金表殼外圈鑲鑽、內圈鑲嵌紅寶石，尤其內圈的12個小時時標都改為愛心形狀，讓寶璣的8925情人節限量款Naples鑽表愛心滿點、放閃指數大增。圖／Breguet提供
Premier卓時系列31毫米鑽表，白金、自動上鍊機芯、鑲嵌了總重約1.48克拉的204顆圓形明亮式切工鑽石，以及一顆約0.02克拉的祖母綠型切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Premier卓時系列31毫米鑽表，白金、自動上鍊機芯、鑲嵌了總重約1.48克拉的204顆圓形明亮式切工鑽石，以及一顆約0.02克拉的祖母綠型切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓的Premier卓時系列，是品牌推出的首款腕表系列，並在今年推出全新31毫米白金或玫瑰金鑽表，美豔纖巧。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓的Premier卓時系列，是品牌推出的首款腕表系列，並在今年推出全新31毫米白金或玫瑰金鑽表，美豔纖巧。圖／Harry Winston提供

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