梵克雅寶再度攜手童趣藝術家 歲末獻上金燦圓滿Perlée

「圓形構成一個無始無終、循環往復的意象，象徵永不息止的動態，」法國藝術家Arthur Hoffner說。在歲末年終之際，他再度聚首法國珠寶品牌梵克雅雅寶（Van Cleef & Arpels），創作一系列白雪皚皚的冬日風景，烘托品牌Perlée系列流光璀璨的金質圓珠珠寶，為即將到來的一年，輕輕獻上金燦圓滿的祝福。

在這一片圓融和諧、柔和又繽紛的風景，Perlée系列圓滿柔潤被彰顯出來。無論是拋光明亮的素淨金屬、還是鑲嵌珍貴鑽石、裝飾紅寶石、藍寶石和祖母綠等珍貴寶石；有的映襯Perlée signature纖細的書法字體、有的呼應Perlée clovers的抽象四葉圖騰、或是不對稱構圖的Perlée鑽石戒指，Perlée系列簡約而細緻之美，傳遞著美好的幸運祝福與平衡圓融的意象。

自2018年就與梵克雅寶展開合作的Arthur Hoffner，擅長融匯愉快玩味和繽紛色彩，簡約中蘊含豐富細膩的內涵，作品互相對照、彼此關聯。他認為，在他的創作與Perlée珠寶之間，一直存在著流動而自然的連繫，「Perlée系列與我的作品同樣輕靈，而且洋溢愉悅喜樂的情懷。圓珠擁有不折不扣的幾何形態，渾圓的球體和諧圓融，完美得彷彿只應天上有。」他解說作品中暗藏的童趣擬人手法，「圓珠亦是無分底面的立體結構.... 因而是饒富趣味的創作素材。我將之想像為一個擁有自身個性的人物，要與身旁的裝飾元素嬉戲玩樂。」

金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1948年開始成為品牌Couscous及Bagatelle系列的裝飾元素；然而，這種迷人的珠寶元素，源於珠寶藝術史上其中一門最古老的技術── 珠化工藝，始自古希臘時期，甚至更加久遠。這個金珠在Perlée系列中由裝飾元素演化為主要的圖騰，以圓潤的造型注入愉悅的意象，並為幾何造型增添活潑的筆觸。

如今，除了珠寶，Perlée也進化出令人著迷的腕表作品，揉合多種配戴方式和設計美學，把時間的度量法則也昇華出新的面貌。腕表透過無懈可擊的圓珠線條和精巧的設計結構，延伸出猶如踏出狐旋舞步的美：只要旋動鑲嵌珍貴寶石或裝飾寶石的圖騰，Perlée Toi & Moi腕表及Perlée吊墜表，就展露出隱藏在光燦圓滿的線條下的時間。