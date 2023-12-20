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粉紅香檳平替！MISSS綜合莓果蜂蜜氣泡酒 美式賣場開賣
台灣在地酒廠SUNMAI金色三麥，持續探索啤酒以外的發酵新領域。今年一月上市的「MISSS蜂蜜氣泡酒」，爆炸性口碑掀起現象級搶購熱潮，上市4天內熱銷萬瓶。耶誕跨年前夕，SUNMAI金色三麥釀造團隊再度鎖定質感品飲族群，推出又一傾心力作「MISSS綜合莓果蜂蜜氣泡酒」，堅持100%全蜜釀造，並以繽紛莓果釋放果香尾韻、柔美色澤，如夢似幻宛如粉紅香檳。新酒款即日起於全台美式賣場開賣，每瓶建議售價499 元（依通路實際售價為準），限量供應，售完為止。
SUNMAI金色三麥身為最懂蜂蜜的釀造團隊，以世界冠軍的發酵工藝積極開展釀造版圖，使用100%純蜜結合香檳酵母打造精品級氣泡酒，命名「MISSS」以英文字MISS為靈感，加上第三個S象徵開瓶時的氣聲，描繪追求細緻品飲的女性們打開氣泡酒時的愉悅時刻。
「MISSS綜合莓果蜂蜜氣泡酒」奢華選用越見珍稀的本土龍眼蜜與荔枝蜜，搭配香檳酵母，自然發酵出細膩緻密的氣泡。倒進香檳杯中，細緻的粉紅氣泡在晶瑩剔透酒體中舞動，排列成線飛速上升，輕觸舌尖感受細膩的撫觸，風味鮮活純淨，蜜香清甜柔美，再以莓果釋放果香尾韻和嫣粉色澤，酒感輕盈又口感圓潤，粉嫩唯美就像自帶夢幻氣場的粉紅香檳，讓世界罩上一片粉紅濾鏡，瞬間催化耶誕跨年浪漫氛圍。
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