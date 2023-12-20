粉紅香檳平替！MISSS綜合莓果蜂蜜氣泡酒 美式賣場開賣

台灣在地酒廠SUNMAI金色三麥，持續探索啤酒以外的發酵新領域。今年一月上市的「MISSS蜂蜜氣泡酒」，爆炸性口碑掀起現象級搶購熱潮，上市4天內熱銷萬瓶。耶誕跨年前夕，SUNMAI金色三麥釀造團隊再度鎖定質感品飲族群，推出又一傾心力作「MISSS綜合莓果蜂蜜氣泡酒」，堅持100%全蜜釀造，並以繽紛莓果釋放果香尾韻、柔美色澤，如夢似幻宛如粉紅香檳。新酒款即日起於全台美式賣場開賣，每瓶建議售價499 元（依通路實際售價為準），限量供應，售完為止。

SUNMAI金色三麥身為最懂蜂蜜的釀造團隊，以世界冠軍的發酵工藝積極開展釀造版圖，使用100%純蜜結合香檳酵母打造精品級氣泡酒，命名「MISSS」以英文字MISS為靈感，加上第三個S象徵開瓶時的氣聲，描繪追求細緻品飲的女性們打開氣泡酒時的愉悅時刻。