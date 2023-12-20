寒流來襲！日本同步進口、局部保暖小物讓人不怕冷　

氣溫下探10度，超冷寒流來襲，這時該如何正確有效的保暖呢？HANDS台隆手創館與日本同步冬季商品，推出一系列保暖小物，特別是局部保暖的小物，特別重點是在身體的關鍵部位。

根據調查，頭部與頸部是人身上散熱最多的部位，因此特別注意保暖，台隆手創館的日本保暖新品，推出肩頸保暖披肩，使用蓬鬆法蘭絨布料，添加有吸濕、排汗、發熱專業處理，可以隔絕冷空氣。另外雙腳也是容易冰冷的地方，獨特的極暖腳部健康套，適合睡覺時穿著，避免腳接觸到冷空氣。

幫助手部暖和各種物品，如有著毛絨面料的暖手寶，智能恆溫設計，可以長時間55 ℃保暖，或是暖脖暖手兩用暖手寶，暖脖與暖手都是毒液開關；另外若是在外租房，也可以入手8坪空間適用的電暖器，智能裝置方便開啟，3秒3秒瞬熱低噪音運轉，也同步推出特價。