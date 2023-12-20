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迎財神！「笑臉財神」高粱禮盒 全家便利商店獨家預購
來自新北市鶯歌區的合力酒廠，是專注於創意烈酒蒸餾的在地品牌，為迎接新的一年到來，特別以獨特過桶高粱酒，為國人打造「一同發財台灣高粱酒笑臉財神」禮盒，建議售價每盒2,280元，即日起全家便利商店展開獨家預購。
禮盒中的「笑臉財神」瓷瓶，以手工彩繪製作，左手托著一張「發財」麻將牌，右手展開「一同發財」春聯，象徵來年財源廣進、收穫豐碩，財星高照。
酒體是合力酒廠最新推出的獨特過桶高粱酒，將高粱與皮爾森啤酒麥芽蒸餾後，入桶波本威士忌木桶中共同熟成。酒液結合二者的陳化特點，聞香由高粱麴香的特色主導，入喉後有威士忌的多層次特色，回甘帶有橡木桶淡淡的柑橘香草味道，值得愛酒人士細細品味。
根據台灣民間信仰，財神可以分為「正財神」和「準財神」兩大類。「正財神」以求取事業正財為主，包含文財神、武財神、五路財神等；而「準財神」以求取速財或偏財為主，如土地公、四面佛、劉海蟾祖師，以及虎爺、三腳蟾蜍等神獸。
文財神是古代文官演變而來的財神，以比干、范蠡（陶朱公）、文昌帝君、觀音菩薩為主。據說，工作性質偏向文書、服務業、藝術文化，需要創意的人，適合拜文財神。武財神是古代武官演變而來的財神，以玄壇元帥趙公明、關公（關聖帝君）為主。據說，工作需要勞動或在外奔走的人，較適合拜武財神。
「一同發財台灣高粱酒笑臉財神」禮盒，不僅是品味的享受，更是對來年的滿滿祝福，陪伴大家邁向充滿財富和歡樂的未來。
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