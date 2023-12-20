法朋「日本草莓大福禮盒」限量開賣！吃得到6種口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
法朋烘焙甜點坊推出「日本草莓大福禮盒」，並藉由內餡變化帶來不同享受。圖／法朋烘焙甜點坊
法朋烘焙甜點坊推出「日本草莓大福禮盒」，並藉由內餡變化帶來不同享受。圖／法朋烘焙甜點坊

一年一度的草莓季到來，「法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）」將以來自不同產地的草莓，結合精緻的內餡變化手法，推出「日本草莓大福禮盒」，預計將於12月20日中午12:00正式開賣。

「草莓大福」一直是法朋招牌的明星商品，曾經有過1小時售出500顆的佳績，平均每週能售出2,000～3,000顆。今年因應草莓季所推出的「日本草莓大福禮盒」，特別選用日本的熊本草莓、淡雪、水蜜桃草莓等不同品種的草莓作為內餡主角，帶來各具特色的風味。除此之外，法朋烘焙主廚李依錫也進行口味變化。例如「經典口味」的內餡，是以北海道乳酪蛋糕搭配草莓奶餡、手工草莓醬；「茉莉口味」則是以茉莉花香堤、香草奶餡以及自家製橙醬點綴；「柚香檸檬口味」藉由檸檬柚子醬與日本柚子粉，帶來柔和的酸爽。

此外，禮盒中的「桂花紅豆口味」，使用手工磨製的紅豆泥配上桂花蜜，搭配整顆草莓品嚐，有著高雅的香氣。另外還有以玫瑰香堤、覆盆子醬與有機玫瑰花瓣搭配的「玫瑰口味」，以及具有和風經典元素、添加小山園抹茶的「抹茶口味」。為了呈現整體質感，日本草莓大福禮盒也特別使用由京都直送來台的包巾作為外包裝，共有紅色、粉色與藍染等3種顏色可供選擇。

「日本草莓大福禮盒」預計將在12月20日中午12:00正式開賣，每盒售價1,680元，取貨時間為1月8日至2月8日。

日本草莓大福禮盒，每組1,680元。圖／法朋烘焙甜點坊
日本草莓大福禮盒，每組1,680元。圖／法朋烘焙甜點坊
法朋烘焙甜點坊推出「日本草莓大福禮盒」，共有3種包巾可供選擇。圖／法朋烘焙甜點坊
法朋烘焙甜點坊推出「日本草莓大福禮盒」，共有3種包巾可供選擇。圖／法朋烘焙甜點坊

草莓 日本 柚子

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