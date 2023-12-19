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秋冬吹千禧風 舒淇帥穿皮褲 秀智、申敏兒超短裙清純感
CELINE 2023冬季女裝以「AGE OF INDIENESS」率真自適的女性形象，向千禧年代獨立音樂風潮的華麗致敬。在服裝設計深受音樂影響的CELINE創意總監Hedi Slimane心目中，Y2K是華麗千禧年代獨立音樂的總和，以「舞台裝」概念得到靈感，向昔日的獨立搖滾音樂偶像致敬。
恰到好處的剪裁使整體輪廓更顯修身，緊身牛仔褲、超短熱褲及連身迷你裙等自70年代後成為日常穿搭必備的單品經過重新演繹，狨猴狩獵風格、鉤織單品及精緻緹花、亮片、流蘇、蕾絲等細節，流露出民謠靈魂。維多利亞風格夾克與縐絲上衣、受軍裝啟發的外套混合皮夾克、緊身皮褲，再掛上條窄版圍巾，柯劃出經典倫敦街頭的酷女孩形象。
而引領時尚的明星也都搶先穿上了本季最具代表性的單品：自擁強大氣場的舒淇，絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭配緊身褲及皮靴，體現愜意不羈的摩登搖滾神韻；熱播韓劇「我的女神室友斗娜」的國民初戀女星秀智，以套格紋裙裝演繹復古搖滾風。當紅女星申敏兒和鄭秀妍（Jessica）則以超短裙裝展現女孩清純的性感魅力。
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