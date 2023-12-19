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秋冬吹千禧風 舒淇帥穿皮褲 秀智、申敏兒超短裙清純感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
舒淇穿CELINE絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭配緊身褲及皮靴。圖／CELINE提供
舒淇穿CELINE絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭配緊身褲及皮靴。圖／CELINE提供

CELINE 2023冬季女裝以「AGE OF INDIENESS」率真自適的女性形象，向千禧年代獨立音樂風潮的華麗致敬。在服裝設計深受音樂影響的CELINE創意總監Hedi Slimane心目中，Y2K是華麗千禧年代獨立音樂的總和，以「舞台裝」概念得到靈感，向昔日的獨立搖滾音樂偶像致敬。

恰到好處的剪裁使整體輪廓更顯修身，緊身牛仔褲、超短熱褲及連身迷你裙等自70年代後成為日常穿搭必備的單品經過重新演繹，狨猴狩獵風格、鉤織單品及精緻緹花、亮片、流蘇、蕾絲等細節，流露出民謠靈魂。維多利亞風格夾克與縐絲上衣、受軍裝啟發的外套混合皮夾克、緊身皮褲，再掛上條窄版圍巾，柯劃出經典倫敦街頭的酷女孩形象。

而引領時尚的明星也都搶先穿上了本季最具代表性的單品：自擁強大氣場的舒淇，絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭配緊身褲及皮靴，體現愜意不羈的摩登搖滾神韻；熱播韓劇「我的女神室友斗娜」的國民初戀女星秀智，以套格紋裙裝演繹復古搖滾風。當紅女星申敏兒和鄭秀妍（Jessica）則以超短裙裝展現女孩清純的性感魅力。

鄭秀妍Jessica演繹CELINE 2023冬季挖空白色裙裝。圖／翻攝自CELINE官方微博
鄭秀妍Jessica演繹CELINE 2023冬季挖空白色裙裝。圖／翻攝自CELINE官方微博
舒淇穿CELINE絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭配緊身褲及皮靴。圖／CELINE提供
舒淇穿CELINE絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭配緊身褲及皮靴。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE千鳥格紋羊毛迷你裙，54,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE千鳥格紋羊毛迷你裙，54,000元。圖／CELINE提供
秀智穿著的CELINE成套格紋裙裝。圖／CELINE提供
秀智穿著的CELINE成套格紋裙裝。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE絲絨迷你洋裝，89,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE絲絨迷你洋裝，89,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE羊絨絲混紡短版軍裝外套，20萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE羊絨絲混紡短版軍裝外套，20萬5,000元。圖／CELINE提供
舒淇穿著的CELINE絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭與緊身褲。圖／CELINE提供
舒淇穿著的CELINE絲緞褶葉襯衫、法蘭絨馬甲搭與緊身褲。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE捲曲長毛羊皮開衫，22萬元。圖／CELINE提供
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申敏兒穿CELINE一襲鑽飾黑色洋裝出席公開活動。圖／CELINE提供
申敏兒穿CELINE一襲鑽飾黑色洋裝出席公開活動。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE拉絨馬海毛珠寶鈕扣開衫，14萬5,000元。圖／CELINE提供
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鄭秀妍穿著的CELINE擦空白色裙裝。圖／CELINE提供
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Angelababy穿穿CELINE拖曳著輕盈印花長禮服。圖／CELINE提供
Angelababy穿穿CELINE拖曳著輕盈印花長禮服。圖／CELINE提供
秀智穿CELINE成套格紋裙裝。圖／摘自翻攝自秀智官方Instagram @skuukzky
秀智穿CELINE成套格紋裙裝。圖／摘自翻攝自秀智官方Instagram @skuukzky
申敏兒穿著的CELINE黑色洋裝。圖／CELINE提供
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女星 CELINE 舒淇 申敏兒

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