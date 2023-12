秋冬吹千禧風 舒淇帥穿皮褲 秀智、申敏兒超短裙清純感

CELINE 2023冬季女裝以「AGE OF INDIENESS」率真自適的女性形象,向千禧年代獨立音樂風潮的華麗致敬。在服裝設計深受音樂影響的CELINE創意總監Hedi Slimane心目中,Y2K是華麗千禧年代獨立音樂的總和,以「舞台裝」概念得到靈感,向昔日的獨立搖滾音樂偶像致敬。

恰到好處的剪裁使整體輪廓更顯修身,緊身牛仔褲、超短熱褲及連身迷你裙等自70年代後成為日常穿搭必備的單品經過重新演繹,狨猴狩獵風格、鉤織單品及精緻緹花、亮片、流蘇、蕾絲等細節,流露出民謠靈魂。維多利亞風格夾克與縐絲上衣、受軍裝啟發的外套混合皮夾克、緊身皮褲,再掛上條窄版圍巾,柯劃出經典倫敦街頭的酷女孩形象。