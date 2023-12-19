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被音響耽誤的時間大師？Reservoir「奶油」表腕上飆速
聲音與速度、時間，常有微妙的互通關係，瑞士鐘表品牌Reservoir（銳速表）從音響得到靈感，推出新款Sonomaster Chronograph雙逆跳計時碼表，暨懷舊也帶有科技感，巧妙體現音聲、時間與時計的品味連集。
一般的計時碼表多在面盤中展示單一或雙重的計時次表盤（sub-dial），進而用以計算分鐘或小時的累計計算，而Reservoir則從音響擴大機得到設計啟發：面盤中左右兩個約120度的扇形視窗，將模擬測量音頻的VU儀、變化為計時用的積分盤。
43毫米的面盤中，其表冠靈感源自擴大器的旋轉飛梭鈕，黑色為主、奶油色為輔的扇形視窗並具備刻度以及紅色標示，相似於分貝顯示的VU儀。同時RSV-Bi120機芯將可計算30分鐘、12小時的計時功能，同時左右兩側的逆跳顯示則為日期與秒鐘，如此一來逆跳秒針將在每一分鐘都帶來逆跳的視覺玩趣，但日期的逆跳則不會為機芯造成過大耗能，進而延長運作的穩定走時。
具備導柱輪結構的RSV-Bi120自動上鍊機芯並可在透明的藍寶石水晶玻璃底蓋中近距離欣賞，表款則有PVD黑色表殼搭配黑色面盤、精鋼表殼搭配黑色扇形視窗，以及精鋼表殼搭配奶油色視窗，訂價皆為20萬6500元，另有精鋼表殼搭配精鋼鏈帶，訂價則為22萬800元。
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