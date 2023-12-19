隋棠寒風中放送美背襯珠寶 站台agete忠孝旗艦店開幕
日系輕珠寶agete於台北忠孝敦化路口的黃金地點開設忠孝旗艦店，並於今（12月19）日舉辦開幕具者會，本身就是品牌愛好者的演員隋棠特地出席記者會。上周「失聲」狀態抱病亮相時尚活動的她，今天已經恢復聲音，更不畏寒風穿上鏤空蕾絲挖洞禮服，露出整片美背，相當敬業。
全新agete忠孝旗艦店外觀為義大利米蘭洞石磚牆，店內中古世紀的吊燈與黑白灰大理石，搭配骨董傢俱，充滿歐洲古堡氣息，深得東京青山本店的精髓。全新開幕特地獨家推出銀座復刻系列及忠孝旗艦店開幕系列，將自明（12月20）日起販售。
銀座復刻系列重現歷年於銀座店鋪限定經典款式。鑽石珠寶以品牌經典的千粒穀搭配小巧鑽石，紅寶石系列的紅寶石採用玫瑰式切割，「秘密花園」，以六邊形金框勾勒花園輪廓，「夜色」系列則結合鑽石圓弧刻畫城市夜景。忠孝旗艦店開幕系列則是精選在日本僅於快閃店活動中短暫亮相的罕見作品。例如以黑、白與帶灰的藍色石英的西洋棋風格之作，還有靈感來自金字塔糖果、運用古老而獨特的糖塔式切割的古典感系列。
除此之外， 忠孝旗艦店2023冬季獨家商品 「Grisaille」，法語為灰色之意，靈以歐洲古蹟的彩色玻璃窗為靈感，搭配白蝶貝和黑蝶貝與原創切割的菱形堇青石，賦予鏤空和雕刻圖案更豐富的視覺層次。 歡慶開幕，自即日起至2024年1月1日止，凡消費即贈送agete品牌提袋；消費滿20,000即贈送 agete品牌Logo Charm，贈品數量有限，贈完為止。
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