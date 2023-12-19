ECCO和潮牌掛鉤顛覆經典鞋款 宋柏緯搶先上腳穿搭出最潮造型

繼10月推出與設計師Natacha Ramsay-Levi聯名限量膠囊系列鞋款後，本月則曝光與義大利前衛創意團隊RAL7000STUDIO合作，將麵包鞋型進行升級，融合ECCO製鞋技術和高品質皮革，共同打造出獨特且具街頭潮流美學的款式，並找來宋柏緯搶先上腳演繹。

ECCO曝光與義大利前衛創意團隊RAL7000STUDIO合作，共同打造出獨特且具街頭潮流美學的鞋款，並找來宋柏緯搶先上腳演繹。圖／ECCO提供

來自義大利的創意團隊RAL7000STUDIO過去曾和許多品牌合作，專注於打造前衛鞋款，此次與ECCO攜手的STREET ACE RAL7000系列，同樣顛覆了消費者對於品牌認知。以滑板鞋和登山靴為靈感，分別推出高筒和低筒2款，鞋面則以ECCO獨家研發極致柔軟的Ultra-Soft牛皮、絲絨感磨砂牛皮與高科技織物等異材質拼接而成，厚實體積搭配圓潤外型及鋸齒大底，形成極具反差及充滿層次感的視覺效果。還採用LUIDFORM™一體成型注塑科技打造，輕盈、緩震且符合人體工學的合腳性，打破大眾認為潮流鞋款較厚重、不耐久穿的刻版印象。分別提供了黑、水泥灰，還有今年流行的沙棕色選擇。

因應永續精神而生的英國鞋履品牌LØCI也帶著自家招牌小白鞋正式登台。圖／LØCI提供

因應永續精神而生的英國鞋履品牌LØCI也帶著自家招牌小白鞋正式登台，呼應近年Athleisure浪潮，讓人們在追求品味同時可以回歸自然、自在的狀態。其中的經典七號鞋，有利用玉米皮革或是再生纖維製成鞋面，鞋底、內襯則分別使用天然軟木和再生發泡、竹纖維和再生尼龍，就連鞋眼都使用再生黃銅材質。讓喜歡簡約精緻穿搭的消費者，又有另一個全新選擇。

ECCO STREET ACE RAL7000系列鞋，11,580元。圖／ECCO提供

ECCO STREET ACE RAL7000系列靴，12,580元。圖／ECCO提供

ECCO STREET ACE RAL7000系列鞋，11,580元。圖／ECCO提供