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ECCO和潮牌掛鉤顛覆經典鞋款 宋柏緯搶先上腳穿搭出最潮造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
LØCI Seven Classic系列鞋，6,280元。圖／LØCI提供
LØCI Seven Classic系列鞋，6,280元。圖／LØCI提供

繼10月推出與設計師Natacha Ramsay-Levi聯名限量膠囊系列鞋款後，本月則曝光與義大利前衛創意團隊RAL7000STUDIO合作，將麵包鞋型進行升級，融合ECCO製鞋技術和高品質皮革，共同打造出獨特且具街頭潮流美學的款式，並找來宋柏緯搶先上腳演繹。

ECCO曝光與義大利前衛創意團隊RAL7000STUDIO合作，共同打造出獨特且具街頭潮流美學的鞋款，並找來宋柏緯搶先上腳演繹。圖／ECCO提供
ECCO曝光與義大利前衛創意團隊RAL7000STUDIO合作，共同打造出獨特且具街頭潮流美學的鞋款，並找來宋柏緯搶先上腳演繹。圖／ECCO提供

來自義大利的創意團隊RAL7000STUDIO過去曾和許多品牌合作，專注於打造前衛鞋款，此次與ECCO攜手的STREET ACE RAL7000系列，同樣顛覆了消費者對於品牌認知。以滑板鞋和登山靴為靈感，分別推出高筒和低筒2款，鞋面則以ECCO獨家研發極致柔軟的Ultra-Soft牛皮、絲絨感磨砂牛皮與高科技織物等異材質拼接而成，厚實體積搭配圓潤外型及鋸齒大底，形成極具反差及充滿層次感的視覺效果。還採用LUIDFORM™一體成型注塑科技打造，輕盈、緩震且符合人體工學的合腳性，打破大眾認為潮流鞋款較厚重、不耐久穿的刻版印象。分別提供了黑、水泥灰，還有今年流行的沙棕色選擇。

因應永續精神而生的英國鞋履品牌LØCI也帶著自家招牌小白鞋正式登台。圖／LØCI提供
因應永續精神而生的英國鞋履品牌LØCI也帶著自家招牌小白鞋正式登台。圖／LØCI提供

因應永續精神而生的英國鞋履品牌LØCI也帶著自家招牌小白鞋正式登台，呼應近年Athleisure浪潮，讓人們在追求品味同時可以回歸自然、自在的狀態。其中的經典七號鞋，有利用玉米皮革或是再生纖維製成鞋面，鞋底、內襯則分別使用天然軟木和再生發泡、竹纖維和再生尼龍，就連鞋眼都使用再生黃銅材質。讓喜歡簡約精緻穿搭的消費者，又有另一個全新選擇。

ECCO STREET ACE RAL7000系列鞋，11,580元。圖／ECCO提供
ECCO STREET ACE RAL7000系列鞋，11,580元。圖／ECCO提供

ECCO STREET ACE RAL7000系列靴，12,580元。圖／ECCO提供
ECCO STREET ACE RAL7000系列靴，12,580元。圖／ECCO提供

ECCO STREET ACE RAL7000系列鞋，11,580元。圖／ECCO提供
ECCO STREET ACE RAL7000系列鞋，11,580元。圖／ECCO提供

LØCI Seven Classic系列鞋，6,280元。圖／LØCI提供
LØCI Seven Classic系列鞋，6,280元。圖／LØCI提供

義大利 品牌

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