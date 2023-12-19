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義大利雙酒后佐餐！「寒舍食譜」10場餐宴、預約達9成

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北寒舍艾美酒店寒舍食譜推出「義大利雙酒后紅酒餐宴」套餐。圖/台北寒舍艾美酒店提供 【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】
台北寒舍艾美酒店寒舍食譜推出「義大利雙酒后紅酒餐宴」套餐。圖/台北寒舍艾美酒店提供 【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】

寒舍集團與歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育中心，以及義大利酒王酒后官方公會共同推出頂級的品酩餐宴，日前已從台北喜來登的「請客樓」、「安東廳」華麗完結，12月22日至2024年1月20日來到台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」壓軸登場，「義大利雙酒后西西里火山紅酒餐宴」每人每套3,680元+10%。餐酒宴好評不斷，不少饕客用完餐後直接預定下一輪，目前預約已達九成。

台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」推出的「義大利雙酒后西西里火山紅酒餐宴Grandi Vini D’Italia by Xiaowen Huang」，由澳門米其林三星榮耀的「8餐廳」前行政總廚謝錦松擔任粵菜顧問，設計七道頂級海陸珍饈，其中兩道更為搭酒特製、不在寒舍食譜菜單中，分別為「大北菇鮑汁吉品六頭湯鮑」、「寒舍辣味水煮高山鱸」。

上菜順序也依起承轉合調整，從「寒舍燒味三拼」開啟味蕾，「大北菇鮑汁吉品六頭湯鮑」、「寒舍一品佛跳牆」濃淡轉味；上菜時服務人員輕聲提醒的「大蔥白灼日本鹿兒島縣A5和牛」，看似淡雅，卻是風味一級，搭配丹寧感較重的酒體尤為適合。

搭餐的紅酒酒單，餐餐不同，前一天才會揭曉。據了解，有八百多款酒交替上桌，要價皆不菲，包括雙酒后Barbaresco「Gaja: Barbaresco DOCG, Sori San Lorenzo 2016」市價約18,000元、Brunello di Montalcino「Poggio di Sotto: Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2015」市價約6,200元，現場賓客也能跟隨國際知名酒評家黃筱雯製作的西西里火山葡萄酒地圖「The First Map of Contrada」品飲多款Etna火山葡萄酒，包含市價萬元的「Frank Cornelissen: Terre Siciliane IGT, Magma」及其他百年老欉酒款，該產區受惠於西西里火山灰獨特土壤、日夜溫差與高海拔的氣候環境，讓近十年的西西里火山葡萄酒價格已然逼近義大利酒王酒后。

餐酒宴也將由黃筱雯選酒及說酒，她是義大利巴洛羅官方組織封為「全球百大厲害舌頭」，也是少數獲有義大利終身榮譽侍酒師認可的國際酒評家，著有《Wine Library》系列叢書與世界第一版西西里火山葡萄酒地圖《The First Map of Contrada》，是全球知名的義大利葡萄酒專家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐酒宴由國際知名酒評家黃筱雯選酒與說酒。圖/台北寒舍艾美酒店提供 【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】
餐酒宴由國際知名酒評家黃筱雯選酒與說酒。圖/台北寒舍艾美酒店提供 【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】
義大利西西里百年火山葡萄欉。圖/台北寒舍艾美酒店提供
義大利西西里百年火山葡萄欉。圖/台北寒舍艾美酒店提供

義大利 寒舍 葡萄酒

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