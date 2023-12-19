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Mango、H&M冬季購物優惠下殺5折起 UNIQLO人氣聯名暢銷款補貨啦！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
近期有添購服裝的計畫嗎？不要錯過Mango和H&M近期推出的冬季優惠，不少精選單品更直接下殺5折，之前捨不得下手的款式，現在是購入好時機。圖／H&M、UNIQLO提供
近期有添購服裝的計畫嗎？不要錯過Mango和H&M近期推出的冬季優惠，不少精選單品更直接下殺5折，之前捨不得下手的款式，現在是購入好時機。圖／H&M、UNIQLO提供

近期有添購服裝的計畫嗎？不要錯過Mango和H&M近期推出的冬季優惠，不少精選單品更直接下殺5折，之前捨不得下手的款式，現在是購入好時機。另外，UNIQLO今年推出與設計師Clare Waight Keller合作的UNIQLO：C系列，首波產品有許多開賣後就斷貨，針對人氣款品牌再度補貨上架，甚至還祭出折扣，是時候清空你的購物車了！

Mango一系列秋冬商品包括像是具訂製服元素的經典款型都會風衣外套、毛毛效果翻領騎士風夾克、都會品味長裙以及多樣包包與配件商品等，提供全面5折起優惠。這次特惠商品中，大衣外套款式是一大重點，能展現冬日充滿時尚感姿態。不可錯過的質感襯衫藉由律動剪裁、幾何印花或是圍裹收腰設計等，營造浪漫女性情懷。同時系列配件，像是經典Loog圖騰桶包款型以及各式印花樣式方巾等，能為整體造型畫龍點睛，也值得入手。

Mango一系列包括像是具訂製服元素的經典款型都會風衣外套、毛毛效果翻領騎士風夾克、都會品味長裙以及多樣包包與配件商品等，提供全面5折起優惠。圖／Mango提供
Mango一系列包括像是具訂製服元素的經典款型都會風衣外套、毛毛效果翻領騎士風夾克、都會品味長裙以及多樣包包與配件商品等，提供全面5折起優惠。圖／Mango提供

而H&M也祭出低至5折購物優惠，女裝方面，幹練俐落的西裝外套、應景紅色毛衣、百搭實穿的牛仔褲都是必搶款式，精緻飾品更是能以銅板價輕鬆入手。男裝則提供多色連帽上衣、經典格紋襯衫與修身剪裁長褲，日常著裝皆可滿足。童裝也相當吸睛，包含柔軟親膚的包屁衣、可愛紗裙小洋裝、特殊設計牛仔褲等，讓小孩也能時髦過冬。精品級聯名UNIQLO：C系列上市後，許多高人氣商品即熱銷一空，回應消費者期待，特別限量補貨上市。這波商品包括細褶拼色裙、寬版外套」、PUFFTECH輕暖科技布勞森外套，以及話題款特級小羊毛半開襟拉鍊式毛衣。值得一提的是PUFFTECH輕暖科技布勞森外套更是期間限定，現折500元，而且立刻就能有時髦禦寒裝備。

UNIQLO：C系列PUFFTECH輕暖科技布勞森外套，即日起到12月21日，期間限定1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C系列PUFFTECH輕暖科技布勞森外套，即日起到12月21日，期間限定1,990元。圖／UNIQLO提供

H&M女裝條紋毛衣，特價400元。圖／H&M提供
H&M女裝條紋毛衣，特價400元。圖／H&M提供

UNIQLO的UNIQLO：C系列，首波產品有許多開賣後就斷貨，針對人氣款品牌再度補貨上架，甚至還祭出折扣，是時候清空你的購物車了！圖／UNIQLO提供
UNIQLO的UNIQLO：C系列，首波產品有許多開賣後就斷貨，針對人氣款品牌再度補貨上架，甚至還祭出折扣，是時候清空你的購物車了！圖／UNIQLO提供

H&M女裝單排扣外套，特價600元。圖／H&M提供
H&M女裝單排扣外套，特價600元。圖／H&M提供

設計師 UNIQLO H&M

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