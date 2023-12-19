精品買氣飆、餐飲爆發 遠百全年突破600億提前達標
遠東百貨今年業績提前達標，遠百2022全年業績為575億，2023營收目標為600億元，遠百營運長林彰豊今指出，在台中大遠百、板橋大遠百兩大店的帶動下，加上遠百周年慶檔期成長1.5%，600億已於上周提前達標、再創歷史新高。業績前段班包括台中大遠百業績至今已超過200億，板橋大遠百現在已破120億，竹北店今年業績約68億，A13也會破50億元。
業績提前達成，遠百歸因幾項因素包括：今年疫情解封消費力跑出來，整體景氣都算不錯，精品大店買氣持續往上飆，還有餐飲能量爆發，集團餐飲紛紛選擇進駐百貨擴張版圖。
台中大遠百與板橋大遠百大營運已超過10年，更是遠百業績雙指標，今年、明年雙雙進行大規模改裝，林彰豊指出，兩店改裝期間業績表現依舊亮眼相當不簡單，台中大遠百至今業績已突破200億元，板橋大遠百也達到120億元。台中大遠百包括香奈兒、DIOR店型都要擴大為一、二樓旗艦店型，導入珠寶項目，此外，愛馬仕明年也有改裝計畫。
香奈兒改裝期間業績仍強勁成長20%，主要是在改裝臨時櫃推出珠寶銷售，甚至只要服飾配件新貨一到，單日業績就可飆到3千萬，可見台中人購買實力。此外，台中大遠百繼現有饗食天堂外，將再引進台中地區獨家、400多坪的旭集進駐8樓，預計明年母親節前開幕。遠百協理陳佑任指出，雖然都是吃到飽餐廳，但價位與客層定位不同，彼此仍可滿足需求客群、不衝突。旭集在遠百竹北、A13都有據點，從開幕至今皆處於天天滿訂狀態，旭集在遠百單店一年業績就可破4億。
為何台灣人就愛吃到飽餐廳？陳佑任分析，現在隨便吃吃都不便宜，消費者更傾向選擇食材多元、想吃啥就拿什麼、CP值更高的吃到飽餐廳。在竹北的旭集，更是竹科企業聚餐、婚宴的熱門選擇。餐飲集團紛紛前進百貨擴張版圖，民眾也喜歡走進百貨用餐，百貨優勢在於：餐飲選擇多、停車方便、民眾用餐不受天氣好壞影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言