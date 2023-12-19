精品買氣飆、餐飲爆發 遠百全年突破600億提前達標

遠東百貨今年業績提前達標，遠百2022全年業績為575億，2023營收目標為600億元，遠百營運長林彰豊今指出，在台中大遠百、板橋大遠百兩大店的帶動下，加上遠百周年慶檔期成長1.5%，600億已於上周提前達標、再創歷史新高。業績前段班包括台中大遠百業績至今已超過200億，板橋大遠百現在已破120億，竹北店今年業績約68億，A13也會破50億元。

業績提前達成，遠百歸因幾項因素包括：今年疫情解封消費力跑出來，整體景氣都算不錯，精品大店買氣持續往上飆，還有餐飲能量爆發，集團餐飲紛紛選擇進駐百貨擴張版圖。

台中大遠百與板橋大遠百大營運已超過10年，更是遠百業績雙指標，今年、明年雙雙進行大規模改裝，林彰豊指出，兩店改裝期間業績表現依舊亮眼相當不簡單，台中大遠百至今業績已突破200億元，板橋大遠百也達到120億元。台中大遠百包括香奈兒、DIOR店型都要擴大為一、二樓旗艦店型，導入珠寶項目，此外，愛馬仕明年也有改裝計畫。

香奈兒改裝期間業績仍強勁成長20%，主要是在改裝臨時櫃推出珠寶銷售，甚至只要服飾配件新貨一到，單日業績就可飆到3千萬，可見台中人購買實力。此外，台中大遠百繼現有饗食天堂外，將再引進台中地區獨家、400多坪的旭集進駐8樓，預計明年母親節前開幕。遠百協理陳佑任指出，雖然都是吃到飽餐廳，但價位與客層定位不同，彼此仍可滿足需求客群、不衝突。旭集在遠百竹北、A13都有據點，從開幕至今皆處於天天滿訂狀態，旭集在遠百單店一年業績就可破4億。