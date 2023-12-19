好市多牛油紙出包 食藥署：逾百公斤退運銷毀　

好市多產品又出包！衛福部食藥署今天一口氣公布，多達21項的邊境檢驗不符合食品資訊，其中有一項為好市多公司進口的「牛油紙」，溶出試驗不合格，共111.04公斤全數予以退運或銷毀，另外日本的佐賀鮮草莓和靜岡哈密瓜，同樣發生農藥殘留超標的問題。

食藥署今天公布，好市多股份有限公司從美國進口的牛油紙，發生容器具溶出試驗不合格的情形，食藥署副署長林金富表示，「PATERSON PAPER COSTCO」的牛油紙，因為這屬於烘焙用紙，模擬實際使用狀況，以正庚烷（25℃，1小時）溶出試驗結果，蒸發殘渣檢出值為94ppm，氯仿可溶物檢出值為71ppm，案內24件、共111.04公斤，全數退運或銷毀，並將由邊境查驗標準，由2%至10％一般抽批，調整為20%至50%加強抽批，這是同產地同號列，近6個月內首次不合格。

林金富指出，永全水果有限公司從日本佐賀進口的「鮮草莓」，檢出殘留農藥亞滅培1.6ppm、亞醌蟎代謝物0.08ppm，75公斤全數退運或銷毀；福農貿易股份有限公司從日本靜岡進口的「哈密瓜」，則檢出殘留農藥Nitenpyram0.02ppm，45公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布的21項的邊境檢驗不符合食品資訊為：中國大陸出口蛋清分離器3件、熱烘乾燥辣椒粉、木鏟、辣椒、調料瓶、白蘿蔔、糖果盒和乾猴頭菇；越南出口蝦味調味醬、咖哩粉、冷凍帶尾草蝦仁和竹筍。另外還有日本出口哈密瓜、紅甘魚片、鮮草莓；美國出口牛油紙、巴西出口綠豆；馬來西亞出口咖哩粉（全素）；義大利出口奇異果。