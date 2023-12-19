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早鳥票省200！全台最大「九族櫻花祭」首推花季票卡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大型扭蛋機可轉出3款櫻花喵造型吊飾。圖/九族文化村提供
大型扭蛋機可轉出3款櫻花喵造型吊飾。圖/九族文化村提供

被譽為全台最大賞櫻盛會的「九族櫻花祭」，2024年的早鳥優惠票即起開搶，同步上架的還包括今年首度推出、花季期間無限暢遊的「記名花季票卡」，可以從2月的緋紅八重櫻、白色雪櫻、吉野櫻賞到粉紅富士櫻，一直賞到4月紫戀薰衣草，從白天到黑夜、隨時都沈浸在百花盛開的世界。

「2024九族櫻花祭早鳥券」原價900元、優惠價700元，可在2到4月三個月內無限暢遊的「記名花季票卡」每卡售價2,200元，即起都可在南投好好玩、klook、kkday和ibon售票平台購買。此外，於指定平台購買上述電子套票，還可在現場獲得扭蛋體驗乙次（價值200元），隨機扭出3款櫻花喵造型吊飾，將粉紅浪漫驚喜帶著走。

除了大型扭蛋機可轉出3款櫻花喵造型吊飾，現場也設計了櫻花貓宅邸打卡專區，在櫻花祭現場完成指定任務再加碼抽東京來回機票、東京哈利波特樂園門票、大阪環球影城門票等超值好禮。

九族文化村首次推出無限次入園的「記名花季票卡」，首波預購期可享櫻花祭加花季3個月無限次入園方案，纜車和遊樂設施任玩，入園超過兩次就回本。

被譽為全台最大賞櫻盛會的「九族櫻花祭」將於2月登場。圖/九族文化村提供
被譽為全台最大賞櫻盛會的「九族櫻花祭」將於2月登場。圖/九族文化村提供

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