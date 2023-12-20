時髦外觀與超實用功能 彭千祐初上手Samsonite行李箱就成粉絲

專訪前夕，彭千祐剛結束北京旅行不久，雖是為工作而去，得空時仍造訪古都裡的知名歷史建物，這對出身雕塑系的他來說，又是一次印證學生時期所習得的眾多知識，為此雀躍不已，跟我們述說時，眼裏甚至還有光芒。

【立志成為演員 挑戰更多可能性】

從擔任模特兒出道，因《罪夢者》劇中大膽演出，讓觀眾認識他，之後摸索近四年找到定位與方向，彭千祐繳出《不良執念清除師》的好評，初嚐爆紅滋味。自認是熱愛嘗試不同事物的人，無論是演員還是模特兒、音樂或朗讀比賽，都是讓不擅表達自己走出舒適圈的挑戰。而這一路的經歷，彭千祐說「感覺很不真實，就當作來試試看，找到自己喜歡的事情」，而演員正是能體驗到不同人生的職業之一。

彭千祐提到最愛UNIMAX款式的行李箱，簡約外型跟上掀式可擴充功能，讓他著迷。記者沈昱嘉／攝影

之所以會確認成為演員一途，是某次他在思考未來並向前輩請益時，對方說「有些人很努力的想要得到你現在的機會，你至少要去闖闖看，知道自己的可能性」，所以我們才有了以新人演員姿態回歸的彭千祐。就如同《不良執念清除師》的林冠慧導演，在徵選演員時曾對他說過，「我在你身上看到了可能性」，因此彭千祐表示自己真的很幸運，能碰到了解他個性的團隊，並站在可以發揮的位置上。

【多次旅行成達人 懂挑選行李裝備】

就如同彭千祐提到熱愛體驗不同的事物，演員是其一，而旅行更是感受不同文化與人情世故的捷徑。也是拜工作性質使然，有許多出國旅行機會，無論是在東京街頭裝扮成上班族，還是在巴黎伸展台前欣賞最新一季服裝；抑或和好友自行駕車在廣袤大地的冰島，最終都成為生活養分。關於旅遊更有不為人知的秘密，彭千祐自曝說「我旅行一定會帶家裡的枕頭」，即使飯店再舒適，若少了這一樣，仍舊會睡不好，因此挑選好裝載的行李箱對他來說變得格外重要。

拍攝期間，圖中標榜超輕量的C-LITE行李箱被大風吹跑，讓彭千祐對Samsonite行李箱留下深刻印象。記者沈昱嘉／攝影

彭千祐跟我們分享，過去曾因行李箱外型好看而入手，結果「中看不中用」，甚至承受不了歐洲常見的石板路，因此滑輪斷裂，返回台灣後想要維修，還求助無門。以及俗稱的鋁框設計，也被他列為拒絕往來戶，彭千祐說「只要稍微超出容量，就會闔不起來」，對於出國想血拚的人很不實用。另外，箱體輕量也是他的重要考量之一，不少品牌行李箱在還沒打包時就很重了，無論托運或提取都對使用者不友善。

受邀拍攝聯合報時尚專題時，彭千祐首次使用Samsonite行李箱後，就因其時髦外型加上各種實用功能，深深著迷。並表示「我最愛的就是銀色（UNIMAX款），簡約的造型，加上它是拉鍊開闔可擴充設計，很方便使用，之後想去買一『咖』」。而且實際在街頭推拉時，可360度旋轉的滑輪運作十分順暢，還有煞車的功能相當方便。另外，在拍攝期間，還因一度刮起大風，標榜超輕量的C-LITE行李箱被吹跑，都讓彭千祐對Samsonite行李箱留下深刻印象，更提到「早知道當初去比利時旅行就帶它」，就不會發生輪子斷裂的窘況了。

彭千祐在拍攝時尚專題期間，仔細體驗對MINTER系列行李箱緩衝減震輪系統的特色和精緻外型感到驚豔。 記者沈昱嘉／攝影

造型／曾智緯

協調執行／阮政霖

服裝協力／Brooks Brothers、peter wu、POLO RALPH LAUREN

鞋款協力／PEDRO、ECCO

腕表／SEIKO

圍巾、墨鏡／皆為私物

Samsonite UNIMAX 系列行李箱，提供銀色與黑色;20 吋 22,800 元、25 吋 25,800 元、28 吋 26,800 元。圖/Samsonite 提供

Samsonite MINTER 系列行李箱，提供米白、紅、海軍藍與黑色;20 吋 13,500 元、25 吋 15,500 元、28 吋 17,500 元、30 吋 19,500 元。圖/Samsonite 提供