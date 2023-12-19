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僅限這一天！85℃咖啡第2杯25元、全品項麵包第2件半價

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
85℃於12/24(日)全台門市推出大杯咖啡系列第二杯特價25元。圖/85℃提供
85℃於12/24(日)全台門市推出大杯咖啡系列第二杯特價25元。圖/85℃提供

狂歡平安夜，85℃於12/24(日)全台門市推出大杯咖啡系列第二杯特價25元，當天全台麵包坊從下午1點到晚上10點，同品項麵包第二件半價，另外從12/19(二)到12/25(一)共有7款指定長條蛋糕，任選兩條特價359元。

12/24(日)平安夜一整天，全台85℃門市大杯咖啡系列不限冰熱，同品項第二杯特價25元，換算下來折扣最多達到63折，每人現買現取限購3組（6杯），寄杯辦法依各門市公告為主。當日限時再推全台85℃麵包坊全品項麵包第二件可享半價(限同品項，特價品除外，外送及餐盒皆不適用)，包括推薦款的耶誕麋鹿造型麵包、甜可頌、胡椒芝士圈、香蔥起士和鮪魚香蔥等。

12/19(二)至12/25(一)，7款指定長條蛋糕任選兩條特價359元，優惠品項有招牌拿破崙、法式生巧克力捲、法式草莓捲、松露生巧克力蛋糕、雪藏檸檬蛋糕、雪藏提拉米蘇、慢熟千層蛋糕，兩入原價最高540元，折扣後約66折。

12/19(二)至12/25(一)，7款指定長條蛋糕任選兩條特價359元。圖/85℃提供
12/19(二)至12/25(一)，7款指定長條蛋糕任選兩條特價359元。圖/85℃提供

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