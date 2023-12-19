信義誠品熄燈倒數 單日湧5.3萬人次入店比跨年夜還熱鬧

經營18年的誠品信義店即將在12月24日晚上10點後熄燈，而越接近告別的日子，湧進誠品信義店懷念的民眾就越熱烈，誠品估計，近期周末進店人潮逾5萬人次，且周周創新高，在12月16日周六當天更達5.3萬人次，熱鬧程度超越過往在信義店的跨年夜。

誠品信義店在熄燈前一個月，在3樓書店FORUM特別策畫「遊逛．最終回──信義18年回顧展」，首度公布18年來最暢銷書榜和珍貴影像紀錄。一個曾經熟悉的地點即將消失，在越靠近離別的日子，人們越容易集體懷念，這陣子無論是舊人或是新人走到信義誠品，都可看到大家拿起手機捕捉眼前的畫面，更可看到貼滿留言牆便利貼的各種筆觸、語言，寫下給誠品信義店的話語：「謝謝誠品你是年少的歡喜」、「謝謝信義誠品這麼多年的陪伴，我們松菸見」、「下一站，松菸見」、「信義誠品畢業快樂」。

誠品信義店12月24日當天，特別邀請甫獲十大傑出青年的知名舞者張逸軍下午2點30分起演繹一場實景沈浸式走讀《躍讀一座城事》，在書店展現躍動跨界之美；5樓兒童館也有三明治老師和孩子分享暖心耶誕祝福；1F戶外廣場下午3點20分起「不見不散音樂會」邀請ABAO阿爆、旺福、怕胖團、李浩瑋、靈魂沙發等音樂人接力演唱到晚上10點，誠品董事長吳旻潔將於下午15點在3樓書店FORUM一覽讀者留言，晚間10點再與誠品團隊和讀者一起倒數說晚安。