信義誠品熄燈倒數 單日湧5.3萬人次入店比跨年夜還熱鬧
經營18年的誠品信義店即將在12月24日晚上10點後熄燈，而越接近告別的日子，湧進誠品信義店懷念的民眾就越熱烈，誠品估計，近期周末進店人潮逾5萬人次，且周周創新高，在12月16日周六當天更達5.3萬人次，熱鬧程度超越過往在信義店的跨年夜。
誠品信義店在熄燈前一個月，在3樓書店FORUM特別策畫「遊逛．最終回──信義18年回顧展」，首度公布18年來最暢銷書榜和珍貴影像紀錄。一個曾經熟悉的地點即將消失，在越靠近離別的日子，人們越容易集體懷念，這陣子無論是舊人或是新人走到信義誠品，都可看到大家拿起手機捕捉眼前的畫面，更可看到貼滿留言牆便利貼的各種筆觸、語言，寫下給誠品信義店的話語：「謝謝誠品你是年少的歡喜」、「謝謝信義誠品這麼多年的陪伴，我們松菸見」、「下一站，松菸見」、「信義誠品畢業快樂」。
誠品信義店12月24日當天，特別邀請甫獲十大傑出青年的知名舞者張逸軍下午2點30分起演繹一場實景沈浸式走讀《躍讀一座城事》，在書店展現躍動跨界之美；5樓兒童館也有三明治老師和孩子分享暖心耶誕祝福；1F戶外廣場下午3點20分起「不見不散音樂會」邀請ABAO阿爆、旺福、怕胖團、李浩瑋、靈魂沙發等音樂人接力演唱到晚上10點，誠品董事長吳旻潔將於下午15點在3樓書店FORUM一覽讀者留言，晚間10點再與誠品團隊和讀者一起倒數說晚安。
誠品松菸店3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模，同時有大面窗景可飽覽室外空間；位於書店裡的「誠品音樂館」仍是全台唯一24小時唱片行，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現，並導入「Ten Thousand Coffee」、「成真咖啡ComeTrue CAFE」、「eslite café」3大咖啡品牌入駐，加上松菸店原有的電影院、表演廳、畫廊、酒窖等一起呈現多元面向，帶來誠品24小時書店的嶄新風貌。
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