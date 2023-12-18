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比利時品牌首推「小小兵」聯名袋包 毛絨＋厭世大眼 賣萌沒有極限

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
比利時品牌Kipling首度攜手「小小兵」動畫推出聯名系列，以即將到來的農曆龍年作為靈感，融合黑龍紋與冬季必備毛絨元素，搭配獨有大眼圖案與俏皮姿態，帶來多款趣味又可愛的包包。圖／Kipling提供
比利時品牌Kipling首度攜手「小小兵」動畫推出聯名系列，以即將到來的農曆龍年作為靈感，融合黑龍紋與冬季必備毛絨元素，搭配獨有大眼圖案與俏皮姿態，帶來多款趣味又可愛的包包。圖／Kipling提供

最療癒設計在這裡！比利時品牌Kipling首度攜手「小小兵」動畫推出聯名系列，以即將到來的農曆龍年作為靈感，融合黑龍紋與冬季必備毛絨元素，搭配獨有的大眼圖案與俏皮姿態，帶來多款趣味又可愛的包包。

聯名系列以小小兵中的人氣角色凱文（Kevin）、史都華（Stuart）與蘿蔔（Bob）為主軸，將電影中趣味搗蛋的生動畫面，及小小兵最愛的BANANA字樣繪於包款上，搭配黑龍紋的龍年元素，十分吸睛。包款內襯還運用大紅色加入滿版小小兵圖案，扣環與吊飾等細節也選用金色點綴，呼應農曆新年氛圍。另外，Kipling還融合毛絨元素，以小小兵本身的黃色為主體，搭配凱文那雙厭世的大眼睛，設計出兩款袋包，療癒又可愛；三夾層配件包內有多個收納夾層，手機、鑰匙皆可放入，還有貼心的手提繩，方便攜帶之外，也可作為手拿包。而彎月型手提斜背包搭配可拆卸式肩背帶，手提或肩背都超萌，絕對是今年冬天的必收款！

Kipling聯名小小兵系列鮮黃毛絨彎月型手提斜背包，3,680元。圖／Kipling提供
Kipling聯名小小兵系列鮮黃毛絨彎月型手提斜背包，3,680元。圖／Kipling提供

台灣品牌S’AIME東京企劃因應冬天推出兩款針織材質包包，搭配粉嫩少女色系，作為耶誕禮物送給親友、或是買來犒賞自己都相當合適！像是針織束袋可調手提包，毛絨觸感和外型超討喜，裡面還附上束口袋，就像有兩個包包一樣，要收納貴重物品或私密物品時更安心；超大容量也能裝得下長夾、化妝包，好看又實用。而針織抓皺氣球包使用粗針織材質，創造出獨特柔軟觸感，加上粉嫩寶寶色系，不管是出門約會或是跟姐妹出遊，都能讓穿搭可愛度破表。

代言人陳姸霏演繹S’AIME針織束袋可調手提包。圖／S’AIME提供
代言人陳姸霏演繹S’AIME針織束袋可調手提包。圖／S’AIME提供

代言人陳姸霏詮釋S’AIME針織抓皺氣球包。圖／S’AIME提供
代言人陳姸霏詮釋S’AIME針織抓皺氣球包。圖／S’AIME提供

Kipling聯名小小兵系列鮮黃毛絨三夾層配件包，2,380元。圖／Kipling提供
Kipling聯名小小兵系列鮮黃毛絨三夾層配件包，2,380元。圖／Kipling提供

Kipling聯名小小兵系列黑底龍紋多袋實用側背包，5,280元。圖／Kipling提供
Kipling聯名小小兵系列黑底龍紋多袋實用側背包，5,280元。圖／Kipling提供

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