「帝王蟹＋A5和牛」無限吃到飽！13年「品火鍋」升級了

體感冬日正式到來，但並不是同一件羽絨衣都能適應不同天氣變化，進而達到保暖效果。來自加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose可說是禦寒裝備專家，因此從面料、機能性和獨創的TEI溫度體感指數來分析，甚至還因應穿搭需求，讓消費者能挑選到最適合的款式。

2023-12-18 17:05