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「帝王蟹＋A5和牛」無限吃到飽！13年「品火鍋」升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
店內提供有帝王蟹、海鮮、牛小排等多種食材，均採無限量供應。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供
店內提供有帝王蟹、海鮮、牛小排等多種食材，均採無限量供應。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供

自2010年創立至今的「品帝王蟹火鍋吃到飽」，主打帝王蟹、海鮮、牛小排、伊比利豬等食材，通通採無限量供應。近期為滿足饕客的喜好，再新增「A5和牛吃到飽」，讓民眾一次擁有海陸雙重饗宴。

鄰近台北條通商圈的「品帝王蟹火鍋吃到飽」，開業至今已經超過13年，一直主打「帝王蟹吃到飽」的內容，除了台灣民眾之外，也獲得許多香港、日本旅客的青睞。店內以柴魚昆布湯為湯底，並提供有帝王蟹腳、蟹螯、蟹身等不同部位，且預先進行處理，方便民眾輕鬆食用，另外還同步供應干貝、鮑魚、天使紅蝦、蛤蜊等多種海鮮食材，均採無限量加點。

除此之外，店內亦無限提供美國安格斯無骨牛小排、西班牙伊比利豬等肉品，並有多款時蔬、火鍋丸滑可供選擇，在開鍋之前，並會提供「炙燒握壽司」打開味蕾。近期品火鍋在現有菜單上，再增加「日本A5和牛吃到飽」服務，不需額外加價，讓民眾可以盡情享用日本和牛的細緻風味，每人2,000元。

本季菜單新增「A5和牛吃到飽」，更添內容豐富度。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供
本季菜單新增「A5和牛吃到飽」，更添內容豐富度。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供
包括天使紅蝦、干貝、蛤蜊等食材，同樣採無限量供應。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供
包括天使紅蝦、干貝、蛤蜊等食材，同樣採無限量供應。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供
開業超過13年的「品帝王蟹火鍋吃到飽」，主打「帝王蟹吃到飽」。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供
開業超過13年的「品帝王蟹火鍋吃到飽」，主打「帝王蟹吃到飽」。圖／品帝王蟹火鍋吃到飽提供

吃到飽 火鍋 日本和牛

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