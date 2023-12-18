年末採購旺季 全支付買iPhone最高12％回饋 LINE Pay綁定快點卡必勝客爽省近千元

迎接年底消費旺季，電子支付服務紛紛推出優惠吸引用戶綁定使用。全支付上線1年多可支付通路據點突破20萬，近期再與「KKTV」及「大都會計程車」合作「授權扣款」服務正式上線，即日起，在App內綁定全支付並同意自動授權付款，即可一站式完成自扣款設定。歡慶上線12月KKTV送上超值的線上影音訂閱方案，12月22日至2024年2月13日期間，透過全支付購買KKTV全支付專屬優惠季繳方案，可享全點48點回饋，還加贈21天。大都會計程車則從即日起至2024年3月31日祭出於大都會乘車APP內綁定授權扣款乘車滿85元，享全點12%專屬回饋。

年終獎金提前幫自己換機，即日起至12月31日前，STUDIO A線上購物使用全支付帳戶或連結銀行帳戶付款，筆筆享全點12%回饋，綁定信用卡享全點6%回饋，最高可享全點1,000點回饋。

LINE Bank觀察到用戶喜愛刷卡付費賺取超值回饋的消費習慣，看準年末開車出遊、派對聚會需求，即日起至12月31日止，快點卡首次成功綁定Autopass，加油滿800元現折100元再享行車幣50元回饋、加油滿100元現折15元，再享行車幣5元回饋。

即日起至2024年4月30日止，用LINE Pay或街口支付綁定快點卡消費，即可獨家爽吃「肯德基5.4折超霸氣獨享餐」、「肯德基6.1折派對精選集」、「PizzaHut派對必點買1送5」、「PizzaHut我的獨享時光」等優惠組合，最高爽省985元。限時訂foodpanda達美樂任意尺寸披薩、漢堡王花生培根脆雞堡餐、大苑子柚想見檸或神仙冬冬口味都買1送1。