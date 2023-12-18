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年末採購旺季 全支付買iPhone最高12％回饋 LINE Pay綁定快點卡必勝客爽省近千元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全盈+PAY新戶首次綁定玉山信用卡，於大戶屋消費滿800元，不僅享有百元回饋，更有50元刷卡金可領。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY新戶首次綁定玉山信用卡，於大戶屋消費滿800元，不僅享有百元回饋，更有50元刷卡金可領。圖／全盈+PAY提供

迎接年底消費旺季，電子支付服務紛紛推出優惠吸引用戶綁定使用。全支付上線1年多可支付通路據點突破20萬，近期再與「KKTV」及「大都會計程車」合作「授權扣款」服務正式上線，即日起，在App內綁定全支付並同意自動授權付款，即可一站式完成自扣款設定。歡慶上線12月KKTV送上超值的線上影音訂閱方案，12月22日至2024年2月13日期間，透過全支付購買KKTV全支付專屬優惠季繳方案，可享全點48點回饋，還加贈21天。大都會計程車則從即日起至2024年3月31日祭出於大都會乘車APP內綁定授權扣款乘車滿85元，享全點12%專屬回饋。

年終獎金提前幫自己換機，即日起至12月31日前，STUDIO A線上購物使用全支付帳戶或連結銀行帳戶付款，筆筆享全點12%回饋，綁定信用卡享全點6%回饋，最高可享全點1,000點回饋。

LINE Bank觀察到用戶喜愛刷卡付費賺取超值回饋的消費習慣，看準年末開車出遊、派對聚會需求，即日起至12月31日止，快點卡首次成功綁定Autopass，加油滿800元現折100元再享行車幣50元回饋、加油滿100元現折15元，再享行車幣5元回饋。

即日起至2024年4月30日止，用LINE Pay或街口支付綁定快點卡消費，即可獨家爽吃「肯德基5.4折超霸氣獨享餐」、「肯德基6.1折派對精選集」、「PizzaHut派對必點買1送5」、「PizzaHut我的獨享時光」等優惠組合，最高爽省985元。限時訂foodpanda達美樂任意尺寸披薩、漢堡王花生培根脆雞堡餐、大苑子柚想見檸或神仙冬冬口味都買1送1。

全盈+PAY也瞄準年末聚餐商機，聯手微風台北車站Breeze、全家國際餐飲、TWQR共用平台與全家行動購共推3重好康。第一重，精選微風台北車站Breeze、大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉、沃客牛排5大品牌，12月27日前推出新用戶消費滿額享100元全盈儲值金回饋；第二重，串聯電子共用支付「TWQR」平台千家街邊小店，12月31日前使用全盈+PAY支付享10%回饋，每人最高回饋300元；第三重，電商平台「全家行動購」購買火鍋湯底、生鮮水產、火鍋配料，使用全盈+PAY支付，單筆消費滿2000元加碼贈FMC超柔抽取式衛生紙乙串，結帳輸入優惠代碼「112HOTPOT」再折50元。

即日起於全家行動購消費滿額，不僅享10％回饋，再贈FMC超柔抽取式衛生紙1串。圖／全盈+PAY提供
即日起於全家行動購消費滿額，不僅享10％回饋，再贈FMC超柔抽取式衛生紙1串。圖／全盈+PAY提供
聖誕節前夕提前用「快點卡」訂購美食綁定LINE Pay、出遊聚會綁定Autopass加油，吃喝玩樂、行車出遊一網打盡。圖／LINE Bank提供
聖誕節前夕提前用「快點卡」訂購美食綁定LINE Pay、出遊聚會綁定Autopass加油，吃喝玩樂、行車出遊一網打盡。圖／LINE Bank提供
全支付攜手KKTV 12月上線慶，送上超值線上影音訂閱方案。圖／全支付提供
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