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買5送1！雲軒西餐廳「加拿大活龍蝦、牛小排」大份量上菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
加拿大龍蝦&加拿大頂級帶骨牛小排(12oz)盛宴。圖/君品酒店提供
加拿大龍蝦&加拿大頂級帶骨牛小排(12oz)盛宴。圖/君品酒店提供

君品酒店雲軒西餐廳推出的「加拿大嘉年華」好評不斷，即日起決定再推第二波優惠「買5送1」，加拿大活龍蝦、18oz加拿大帶骨牛小排等9款大份量套餐，也將加碼延長至2月底。

2013年曾掀起台灣「瘋龍蝦」旋風，締造單月銷售3萬隻龍蝦的君品酒店雲軒西餐廳，再度攜手加拿大駐台北貿易辦事處推出「加拿大嘉年華」，集結加拿大各式特色食材，包括AAA等級加拿大牛肉、北大西洋海鮮之王—龍蝦、紐芬蘭扁鱈、扁豆、馬鈴薯特色穀物，以及產量品質皆冠於全球的楓糖等，由雲品國際西餐行政主廚王輔立操刀設計，9套演繹加拿大物產豐饒之美的加拿大嘉年華套餐售價999元+10％起至2,599元+10％。

此次套餐陣容組成華麗，加上11月推出促銷活動，各餐期幾乎滿座，君品酒店決定延長供應至明年2月底，同步推出第二波加碼優惠。

套餐份量大、適合分享，建議可多人選擇不同套餐，品嘗加拿大豐饒的美味，尤其龍蝦與牛肉必點。套餐配搭也不手軟，像是同樣大份量的「魁北克牛肉醬起司薯條」，家庭療癒湯品「加拿大平原扁豆湯」、孢籽甘藍、奶油玉米等，以及加拿大經典甜點「魁北克楓糖鬆餅」。現場還能品飲加拿大最古老獨立啤酒「加拿大麋鹿頭拉格啤酒」，口感清爽，適合佐餐。

餐廳現場還無限量供應加拿大每年3月重要慶典「楓糖節」必吃甜品「冰上楓糖」（Maple Taffy），先鋪滿厚厚的冰塊，由師傅現場淋上溫熱又香醇的純正楓糖漿，待數秒後以小根木棍將稍凝結的楓糖慢慢捲起，香甜可口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加拿大頂級帶骨牛小排(18oz)盛宴，套餐價1,599元+10％。圖/君品酒店提供
加拿大頂級帶骨牛小排(18oz)盛宴，套餐價1,599元+10％。圖/君品酒店提供
加拿大冰上楓糖。圖/君品酒店提供
加拿大冰上楓糖。圖/君品酒店提供

加拿大 套餐 餐廳

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