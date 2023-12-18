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2024最殺！台東住一晚每人675元起 住兩晚加碼送早餐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
探索客房。圖/凱撒飯店集團提供
探索客房。圖/凱撒飯店集團提供

國旅未必貴森森！凱撒飯店集團旗下年輕品牌「趣淘漫旅-台東」推出「2024新年快樂」超值住宿優惠，挑戰全年度最低價，探索客房兩人同行1,899元起，四人同行2,699元起，平日限定不含早餐，每人每晚最便宜675元起，可入住期間長達3個月至2024年3月31日。

此外，另加碼祭出雙重優惠。第一重指定期間連續入住2晚加贈早餐；第二重為限定假日開放可預訂入住。數量有限訂完為止。

「Hotel Cham Cham Taitung 趣淘漫旅-台東」以自由、冒險為品牌精神。為邀請旅人一同趣淘(迄淘)台東，推出年末最終檔「2024新年快樂」住宿優惠專案，即日起至2024年1月19日，平日限定雙人探索客房1,899元起，加人加價不分大人小孩每位300元，還可自由選擇加購早餐，另加碼指定期間(2024/1/1~1/19)連續入住2晚依付費人數贈其中一天早餐，及限定假日開放可預訂入住。此專案為平日限定優惠，假日、大假日及春節不適用，官網限定，每日限量5間。

飯店距離台東火車站步行不到3分鐘，並備有免費停車場，飯店結合機車租借服務。館內2F玩樂室提供豐富多元桌遊及手足球桌互動遊戲，還有適合大人小孩一同挑戰的全館解謎線上活動，2F餐廳全新推出周五至周日20:00~21:30房客晚間限定「趣饗食光」點心服務，免費提供多種點心、零食、在地飲品、多款泡麵吃到飽的住宿體驗。飯店1F大廳更設有Cham Café 咖啡廳，提供星巴克咖啡服務、多種輕食及飲品。

趣淘漫旅-台東官網：https://taitung.chamcham.com.tw/

趣淘漫旅-台東邀請旅人一同趣淘(迄淘)台東。圖/凱撒飯店集團提供
趣淘漫旅-台東邀請旅人一同趣淘(迄淘)台東。圖/凱撒飯店集團提供
飯店2F玩樂室提供豐富多元桌遊及手足球桌互動遊戲。圖/凱撒飯店集團提供
飯店2F玩樂室提供豐富多元桌遊及手足球桌互動遊戲。圖/凱撒飯店集團提供

台東 飯店

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