7-ELEVEN霜淇淋、思樂冰買1送1 買2支霜淇淋再送星星餅
迎接歡樂的聖誕節，7-ELEVEN預告霜淇淋和思樂冰將推出買1送1優惠，12月22至12月25日憑icash 2.0、icash Pay享霜淇淋、思樂冰大杯買1送1。本檔活動攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」，嚴選法國「VALRHONA法芙娜」可可，苦甜交織加上淡淡香草風味，打造最適合冬季品嚐的奢華濃郁巧克力霜淇淋。即日起凡購買2支霜淇淋即加贈限量造型星星餅乾1片，還有超過260間門市限定7-ELEVEN酷聖石複合店將自12月18日起，購買任一阿法淇朵系列品項，同樣贈送造型星星餅乾1片，各門市限量贈送，送完為止。即日起至2024年1月30日止，還有CITY CAFE「雞尾酒風味系列氣泡咖啡」口味任選買1送1，讓你從聖誕節一路狂歡到跨年。
「OPEN POINT行動隨時取」12月23日至12月29日也推出「歡慶聖誕活動」，限定CITY系列飲品優惠，包括CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵12杯580元，CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元，CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選12杯400元，CITY CAFE風味拿鐵系列指定熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/焙烤榛果風味拿鐵/贅沢八女抹茶拿鐵/巧克力可可歐蕾/脆酷摩卡）任選12杯470元，聖誕跨年聚會分享或自用寄杯絕對必備，趁年底再買一波。
另外，聚會少不了零食糖果為節日歡慶時刻增添氣氛，7-ELEVEN國際精品專櫃即日起推出「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折，Bourbon指定品項同價位加10元多1件。與日本同步，今年12月最新上市「味覺糖復古迪士尼軟糖」，包裝上復古可愛的米奇米妮，軟糖更是少見的美式櫻桃口味，每包隨附1個MICKEY&FRIENDS可愛吊飾，可愛又吸睛。日本熱銷的「Orihiro蒟蒻果凍」推出聖誕限定版包裝，Bourbon人氣熱銷款回歸，「Bourbon MiniBit五種綜合可可糖」，一袋內有5種夾餡可可糖，搭配大紅包裝，最適合聖誕聚會分享。
除了歡慶聖誕節，台灣羽球天后戴資穎在BWF世界羽球聯盟年終總決賽女子單打精彩拚戰奪下生涯賽史第4座年終賽女單后冠，萊爾富慶祝戴資穎摘金成功，祭出指定咖啡限定快閃優惠，即日起至12月19日期間，憑活動條碼於門市購買Hi Café大杯的美式咖啡或特濃美式咖啡享同品項第2杯5元（不能寄杯但不限購），冰熱不限。
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