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Restaurant A新菜登場 主廚黃以倫揮灑冬日溫潤色彩

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
主廚黃以倫畫主菜盤。圖／Restaurant A提供
主廚黃以倫畫主菜盤。圖／Restaurant A提供

台北最受矚目的Fine Dining新餐廳Restaurant A，即將在12月23日晚餐推出全新仲冬菜單「:在白之外...（:Apart From WHITE）」，邀請用餐客人拿起麵包、刀叉當畫筆，完成主餐盤上的獨有藝術作品，「創作題目」留待用餐現場公布。晚間套餐每人每套新台幣 8,350元+10%，皆已含升級款酒精或無酒精飲品pairing，目前已開放至1月的訂位。

仲冬菜單「:在白之外...（:Apart From WHITE）」最精彩的是端上桌的視覺饗宴，主廚黃以倫（chef Alain ）把法國料理的靈魂醬汁用到極致：「這一季，我們想解放客人的雙手，拿起麵包、刀叉把盤內醬汁吃光光！」

黃以倫煮出滋味豐富而且質地多元的各式醬汁，無論是絲綢狀、油醋類，或者泡沫化等不同型態的醬汁，只要撕一塊麵包直接抹盤沾醬，吃得乾乾淨淨，就是主廚想在「A」跟大家分享的經典法餐體驗。

他更以藝術作品為靈感，將各式醬汁當作顏料，在全白的餐廳妝點上冬日溫潤色彩。菜單將以秋收瓜果蔬菜的橙黃為主旋律，搭配咖啡色醃漬菌菇；翠綠鮮嫩的蔬菜捲包裹著亮橘色系的帝王蟹肉，適時端上一盤黑白相間的海鮮溫沙拉，或者一碗輕透閃亮的松露澄清雞湯，再吃一口溫潤滋補的炭烤小羊里肌，讓餐盤上的法式醬料演奏出深具滋味的交響樂。

黃以倫率先在個人社群帳號，SHOW出自己的盤中創作：「接下來就換客人一口肉、一口醬、一口麵包， 全盤吃乾抹淨，完成大家獨一無二的餐盤繪畫。」他同時預告，新菜單上線之後， 他將會天天出場逐桌觀賞，尋找「A級藝術家」。

◎Restaurant A

．地址：台北市大安區忠孝東路三段282號4樓

．電話：02-2721-8088

．營業時間：週四到週六供應午餐（11:30-15:00），週二到週六晚上6點供應晚餐（18:00-23:00），全區座位採線上預訂，不接受現場候位，每月1日開放下個月訂位

．菜單價格：

●A（提供2人、4人位）：午間套餐新台幣 4,850元起+10%、晚間套餐新台幣 6,850元起+ 10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing。

●A ROOM（VIP包廂）：午間套餐新台幣 6,350元+10%、晚間套餐新台幣 8,350元+10%， 皆已含升級款酒精或無酒精飲品pairing。

●Alcoholiday香檳吧:每人低消 700元+10%

冷菜「金冊Escabeche醃漬海鮮」。圖／Restaurant A提供
冷菜「金冊Escabeche醃漬海鮮」。圖／Restaurant A提供
熱沙拉「墨舞Salade Noire槍烏賊麵」。圖／Restaurant A提供
熱沙拉「墨舞Salade Noire槍烏賊麵」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「地中海風味烤蘆筍」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「地中海風味烤蘆筍」。圖／Restaurant A提供
主菜「赭緹Agneau Tonnato烤小羊里肌」。圖／Restaurant A提供
主菜「赭緹Agneau Tonnato烤小羊里肌」。圖／Restaurant A提供
主甜點「橙木Buche Noel 2023聖誕樹幹蛋糕」。圖／Restaurant A提供
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