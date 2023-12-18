快收！WAT九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒2.0版來了
WAT去年甫推出就完售的九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒，今年升級2.0版「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」捲土重來，直接把經典方瓶放大，結合好玩的小遊戲，讓大家不再為選哪格糾結，直接用爬格子遊戲決勝負。格子裡面藏的是WAT的驚喜禮物。禮盒即日起於WAT全台直營門市搶先開賣，內含五款SHOTS、一個SHOT杯及三款聖誕驚喜小物，售價899元，數量有限，售完為止。
禮盒中五款SHOTS酒標各有不同的含義，有代表「幸運」的耶穌、「愛情的祝福」的Love、「友誼的祝福」的Friend、「有夢最美」的Dream及「驚喜連連」的Lucky。為了增添與朋友歡聚時分的趣味，禮盒內隨機放入驚喜小物，敲敲門、找出幸運兒，讓大家在把酒言歡的同時還能會心一笑。
此外，WAT回饋粉絲，再加碼送出聖誕驚喜大禮，禮盒裡有機會隨機戳出品牌大獎，分別有知本金聯世紀酒店住宿券、這一鍋雙人套餐券、雙層餐車餐券、Second Floor Cafe 貳樓餐飲餐券等多樣大獎。在2023年底，你是那位受到上天愛戴的天選之人嗎？玩玩看「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」就見分曉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言