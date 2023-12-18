快訊

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

他網訂15坪雙人房…入住僅7坪要價4280元 業者：含公共空間

快收！WAT九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒2.0版來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
WAT直接把經典方瓶放大，成為「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT直接把經典方瓶放大，成為「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

WAT去年甫推出就完售的九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒，今年升級2.0版「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」捲土重來，直接把經典方瓶放大，結合好玩的小遊戲，讓大家不再為選哪格糾結，直接用爬格子遊戲決勝負。格子裡面藏的是WAT的驚喜禮物。禮盒即日起於WAT全台直營門市搶先開賣，內含五款SHOTS、一個SHOT杯及三款聖誕驚喜小物，售價899元，數量有限，售完為止。

禮盒中五款SHOTS酒標各有不同的含義，有代表「幸運」的耶穌、「愛情的祝福」的Love、「友誼的祝福」的Friend、「有夢最美」的Dream及「驚喜連連」的Lucky。為了增添與朋友歡聚時分的趣味，禮盒內隨機放入驚喜小物，敲敲門、找出幸運兒，讓大家在把酒言歡的同時還能會心一笑。

此外，WAT回饋粉絲，再加碼送出聖誕驚喜大禮，禮盒裡有機會隨機戳出品牌大獎，分別有知本金聯世紀酒店住宿券、這一鍋雙人套餐券、雙層餐車餐券、Second Floor Cafe 貳樓餐飲餐券等多樣大獎。在2023年底，你是那位受到上天愛戴的天選之人嗎？玩玩看「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」就見分曉。

WAT的九宮格戳戳樂今年升級2.0版「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」捲土重來。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT的九宮格戳戳樂今年升級2.0版「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」捲土重來。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今年大家不再為選哪格糾結，直接用爬格子遊戲決勝負。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今年大家不再為選哪格糾結，直接用爬格子遊戲決勝負。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
禮盒中五款SHOTS酒標各有不同的含義。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
禮盒中五款SHOTS酒標各有不同的含義。圖／WAT提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

驚喜 住宿券 酒店

延伸閱讀

只有10天！台中小樂沐耶誕新年套餐期間限定登場

白汪穿聖誕裝爆紅！網敲碗問「毛茸茸同款圍脖」哪裡買 飼主1句話讓所有人閉嘴

班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲家人處不來 完美耶誕泡湯？

眷村閃亮亮！建業新村「光之眷」耶誕點燈浪漫一整個月

相關新聞

麥當勞「最新優惠券」現省2196！「四盎司牛肉堡」回歸

繼日前宣佈「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」正式納入「Signature極選系列」菜單後，「麥當勞」也推出全新...

快收！WAT九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒2.0版來了

WAT去年甫推出就完售的九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒，今年升級2.0版「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」捲土重來，直接把經典方瓶放...

華航機務系統昨晚異常 日本福岡飛台北改今下午返台

華航CI117班機原訂昨晚由日本福岡飛往台北，因機械故障停飛，據了解約有200、300人滯留福岡，改今天下午返台。

華航17日福岡返台班機異常檢修 安排旅客赴飯店

中華航空昨天晚間一架從日本福岡返台班機因機械故障改時，旅客投訴太晚才通知以致午夜才住進飯店，華航今天表示，依標準作業程序...

只有10天！台中小樂沐耶誕新年套餐期間限定登場

迎接即將到來的耶誕與新年佳節，小樂沐推出期間限定「金色饗宴」單人套餐，自2023年12月22日起，延續值得舉杯慶祝的時刻...

疫後時代的閱讀新風景 電子書可能扭轉「短閱讀」？

2023年即將結束，博客來、誠品與讀墨等實體、網路與電子書書店相繼發布暢銷書榜，一窺疫後閱讀風景。觀察各家榜單發現，引導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。