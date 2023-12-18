快收！WAT九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒2.0版來了

WAT去年甫推出就完售的九宮格戳戳樂耶誕限定禮盒，今年升級2.0版「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」捲土重來，直接把經典方瓶放大，結合好玩的小遊戲，讓大家不再為選哪格糾結，直接用爬格子遊戲決勝負。格子裡面藏的是WAT的驚喜禮物。禮盒即日起於WAT全台直營門市搶先開賣，內含五款SHOTS、一個SHOT杯及三款聖誕驚喜小物，售價899元，數量有限，售完為止。

禮盒中五款SHOTS酒標各有不同的含義，有代表「幸運」的耶穌、「愛情的祝福」的Love、「友誼的祝福」的Friend、「有夢最美」的Dream及「驚喜連連」的Lucky。為了增添與朋友歡聚時分的趣味，禮盒內隨機放入驚喜小物，敲敲門、找出幸運兒，讓大家在把酒言歡的同時還能會心一笑。