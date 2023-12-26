脫口秀教母黃小胖曝 2024「開運溝通密技」人氣爆棚、運勢UP

臺灣脫口秀教母黃小胖啟動為期近2個月的募資計畫，打造全新表達教育系統，以實現讓學員 『從心學說話』 的獨特教學理念。透過小班制課程，從真實生活場景中引導學員學習表達技巧，強調以真誠為表達的關鍵，課程涵蓋劇場遊戲、舞台分享、身心體驗等實作，培養學員內在力量，進而提升表達自信心。

臺灣脫口秀教母黃小胖 掏心問答、案例分享

成功表達的表達關鍵是什麼?

課程將如何訓練學員的內在力量?

真誠。

在我第一階段入門課的最後一個環節，就是讓學員理解：『唯真誠不破』。實際上觀眾對於在台上願意以真心交付的人，都是很能產生共鳴共感的。這就是我們看戲劇，明明現實是孩子在旁歡鬧，我們還是在那片刻被演員給吸住目光。這也是為什麼演員會說自己『開竅』，因為他找到方法可以跟角色共鳴共感。

真心拿出來的情感、用字遣詞、情感厚度，都會讓理性破防。

可是，社會已經把我們教成『沒有情感』的人，有一套又一套的說法讓我們相信『招式、標準答案』。

所以，我用『演員訓練』的方法，讓學員感受到自己的內在；用『導演思維』帶出：每個角色之所立體，就是因為他是自己，他在台上才會鮮明。而每個自己，都是複雜、多面向的人類，藉此打開那些糾結。

於是，學員開始學習感受自己，再用抽離的方式看待自己，最後重新『進角色』，就『完成了成為自己更想要成為的自己』。

這中間還要處理學員跟觀眾之間的關係，像是『信任感』、『安全感』，使用演員訓練的方法，讓學員理解演員是如何快速跟對手演員產生默契。再使用『脫口秀』的訓練，讓學員理解『大眾』也不過就是一種對群體的投射。當學員相信自己，也能渲染群體，『真誠』就出現了。

圖/黃小胖表達教育提供

學員完成課程後，您最希望他們得到哪些正面的改變?

學會用幽默的角度看待自己人生的遭遇，用更有創意的方式想出人生的答案。接受自己的情緒感受以及狀態，並且願意用真誠的方式表達自己的想法。

這一切，雖然不是正規教育會教的事，但如果遇到貴人或是機運讓你開竅，也還是會學到。而小胖的課程，就是系統化的讓學員親身體驗：『勇敢』＋『自在』＋『自信』＋『情緒』＋『感受』＋『觀點』＋『創意』＋『說話結構』＋『幽默感』的你自己。而且這些，都不用模仿別人。

除了這些，還會學到『信任』。

一步步越來越相信自己，也越來越相信：原來這個世界就是有各種不同的人。只要每個人找到自己的開關、自己的攻略，就會讓自己活得更舒坦、更少糾結。

如何看待社交媒體時代的虛擬表達和真實表達的差異?

圖/黃小胖表達教育提供

每個人都有很多種面向，可是不要忘記，每個人都有選擇權。以我自己為例，我有非常內向的那一面，不近人，也非常害羞；但我也有被看到的表演慾，我的情緒感染極有張力。這些都是我，每一個面向的我都沒有錯，只是我應該要學著『何時』展現哪個面向的我。

我應該要學的是，切換的開關。

社交媒體有其娛樂性，更坦白的說，需要『看點』，於是在社交媒體時代的虛擬表達，需要時時展現『爲什麼你值得被看到』。自媒體運作必須處理你對於『大眾』的理解，你如何跟『大眾』對話。畢竟網路一出去，就是不知道什麼人會看到。

真實表達更多在討論『關係』，所以在表達上，應該先理解自己對於他人的『信任』程度，擅長信任人的人，更願意多說一些自己的事；擅長被信任，更願意多聽。有些人是『可以信任他人』但不願意『被信任』；反之亦然。這就是這個世界有趣的原因，每個人都不一樣。

很慶幸自己是脫口秀演員也是劇團團長，所以擅長處理『公眾表達』。我會幫助演員建立人設，讓他知道自己哪個面向討喜，更容易被記住。

但我同時也是個內向的人，時不時就會提醒演員，滿足了表演欲，還是要適時地回到複雜多元的自己，擁抱自己各個面向。

因為人，本來就不是很單一的。

學員透過課程獲得哪些具體的心靈或生活改變?

圖/黃小胖表達教育提供

有一個學員曾經參與邪教，曾經很困頓，在幽默高階班的『低打高』環節裡，跟自己和解了。她說她沒有想到自己很想隱藏的那些故事，在『喜劇即悲劇』的世界裡，那麼幽默。

有一個學員想成為脫口秀演員，本身也非常幽默，但是非常畏懼觀眾的目光，所以他始終不願意更靠近夢想。課程結束後，他知道怎麼『提起勇氣』，於是他開始參加試鏡，這是他前所未見的突破。而如今，參加脫口秀爭霸賽分區冠軍，文末的現在，期待他拿到好成績。

有一個學員是一名歌手，唱歌非常好聽，事業裹足不前的原因是因為無法在歌唱中間講點話。她說，這是她痛苦了一輩子的事，她沒想過18個小時的課程後，她可以站在舞台上，做自已就好。

有一個學員來上課的原因是因為被霸凌，他不知道怎麼跟其他人相處，上完課之後他說，他知道自己太討好太害怕才會導致同樣的事層出不窮。現在的他可以去交新朋友，找到同頻率的幾個朋友就好，課程再經過幾週後，他說，連之前的同事都說他變了。他開始學會為自己感到驕傲。

有一個學員來上課前，口吃，無法完整表達，有很深的自卑卡住自己。他來免費複訓六年，每個週末都看到他出現，每個來上課的新生都認識他，每個新生都無法想像他曾經口吃。現在的他，兼職命理講師。

有個學員來上課的原因是想讓自己學會高級幽默，她說她自己本身就是個講師，應該沒有需要從初階班開始學習。課程才第三次，她就說：『如果人生只能選一堂溝通表達課來上，那就是小胖的課了。我看到我的同學，從內心很多糾結緊張自我懷疑，到最後上台變得自在、篤定、幽默（天啊，這是初階課，不是幽默課啊，效果也太驚人了）。』。她沒想到學幽默可以解決容貌焦慮，太晚遇見黃小胖了！

這些故事，每一堂課都在發生。

未來月半窩表達空間的課程與計畫?

圖/黃小胖表達教育提供

我想要培育種子講師，讓更多人知道怎麼教月半系統，更多講師學會接住更多學員，我們一起推廣『表達教育』，從心學說話可以變成一股風潮，認識自己表達自己變成一種常識，我期待下一個世代能生活在多元思想、聆聽同理、訴說價值、以及情感教育的環境中。

除了課程，我們還會有很多活動，好比透過『戀愛條件』活動裡，學員可以知道自己為什麼總是找這樣的伴侶；透過『陌生人如何看我』，學員可以從活動裡知道別人眼中的自己。另外還會有說書活動以及藝文聚會。

固定企劃『小人物放心說』，就是每個人都有舞台。觀眾可以準備5分鐘的人生故事上台分享，透過整理自己的人生故事，奠定更多的價值感與存在感。

月半窩表達空間本身就是咖啡廳，你可以來這邊梳理自己，被聆聽，也訴說故事，這就是專注在幫助你深入的『認識自己』的地方。

我相信，故事持續發生，我們把向外羨慕的力量轉變為向內探索，透過表達，變成更好的自己。

更多課程資訊請見

黃小胖表達課程｜脫口秀教母獨創表達教育，讓你的靈魂勇敢做自己！