疫後時代的閱讀新風景 電子書可能扭轉「短閱讀」？

2023年即將結束，博客來、誠品與讀墨等實體、網路與電子書書店相繼發布暢銷書榜，一窺疫後閱讀風景。觀察各家榜單發現，引導讀者擺脫科技焦慮、社群焦慮與容貌焦慮的心靈療癒書籍崛起，新書「我可能錯了」與長銷書「蛤蟆先生去看心理師」攻佔各大暢銷榜，學會「放下、與自己和解」成為「焦慮世代」追求的目標與課題。

博客來指出，2023年是人際交流重啟的一年，讀者伴隨興奮和恐懼與世界產生新的連結，重新思考生活的意義。遭遇憂鬱症與漸凍症雙重打擊的瑞典經濟學家比約恩，透過泰國出家修行的人生體悟寫出「我可能錯了」，鼓勵大家謙卑面對生命，對世界保持一定的鈍感，拿下博客來年度新書及電子書新書榜雙料冠軍、誠品第六名、讀墨電子書第三名。而出版兩年的「蛤蟆先生去看心理師」發揮驚人的長尾效應，摘下讀墨冠軍與博客來第二名。

ChatGPT去年底問世，AI新科技成為書市顯學。科技巨頭如馬斯克、黃仁勳等人的傳記紛紛出版，更帶動電腦類書籍專家洪錦魁擠進博客來年度十大華文作家，教育孩子面對AI時代的出版品也熱銷。台灣步入高齡社會，如何規劃人生後半場成為書市新藍海。「60歲，還是想一個人去日本Long Stay」合疫後旅遊、日幣新低、銀髮樂遊，迅速吸引中高齡。

博客來發布的2023全民閱讀報告顯示，會員逾四成一天閱讀不到半小時，習慣多書同時交叉閱讀，閱讀零碎化的「短閱讀」時代來臨。皇冠總編輯許婷婷表示，IG影響新世代傾向「破碎化閱讀」，年輕人愛看短文、散文多於小說，而過去被視為冷門小眾的詩集鹹魚翻生、頗受歡迎。在「哈利波特」暢銷的時代，台灣曾流行「愈厚愈能賣」的長篇小說，如今這一代的閱讀風景已迥異於上一代。

讀墨行銷總監何宛芳則認為，電子書的日漸普及可望翻轉「短閱讀」。讀墨專攻電子書，發現電子書看不出書的厚度，反而讓讀者在沒有壓力的情況下讀完一本紙本時代的「磚頭書」。此外，相較於使用電腦、手機閱讀，電子書閱讀器讓讀者進入不易被打擾的閱讀空間，進行長時間的深度閱讀。