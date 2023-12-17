特色茶＋招牌粉粿！「八曜和茶×一沐日」聯名了

超人氣的連鎖手搖飲「八曜和茶」、「一沐日」聯名了！自12月22日起，兩間手搖飲共同推出期間限定的「八曜一沐日」聯名活動，將推出結合雙品牌特色元素的「粉粿柚香307」與「粉粿舞伎406奶茶」，同時還有保溫杯、保溫袋，以及只送不賣的「守護愛の斗篷」及「杜邦單肩袋」等一系列週邊商品同步登場。

來自高雄的「八曜和茶」在手搖飲中加入自然素材的概念，主打穀、麥、草本元素的止渴茶飲。台中起家的「一沐日」，則擅長推出具有台灣特色的茶品與配料，兩個品牌各有不同特色，且都有死忠的支持者。

本次雙品牌聯名的主題，標榜以「愛」為出發點。其中「粉粿柚香307」使用八曜和茶的極上柚香307融合新鮮完熟甜柚，再配上一沐日招牌的手工粉粿，藉由炭焙烏龍茶香、紅柚果香以及粉粿口感的結合，帶來豐富的層次變化，每杯79元。另款「粉粿舞伎406奶茶」則是八曜的舞伎406紅茶搭配香醇焙煎厚奶，以及一沐日的紅茶粉粿，每杯79元。

除了聯名飲品外，還推出「星星象印保溫杯」、「愛の保溫袋」、「守護愛の斗篷」及「杜邦單肩袋」。聯名款「星星象印保溫杯」有代表八曜的白色款，以及代表一沐日的綠色款，售價1,290元。「愛の保溫袋」以此次聯名的主視覺設計出發，加上豐富的品牌標語，每個109元，加購價69元。