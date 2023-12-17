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味噌、泡菜扇貝鍋！樂雅樂日韓新菜上桌　再送蘋果汁

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
和風海陸御膳，480元。圖／樂雅樂提供
和風海陸御膳，480元。圖／樂雅樂提供

繼秋季推出北海道祭後，「樂雅樂」自即日起至2月18日期間，再推出「日韓美味對決」，推出極鮮味噌鍋、香醇泡菜鍋、和風海陸御膳、韓風燒肉御膳等日韓系料理。參與活動，還有機會抽中「日本青森縣蘋果汁6入」。

日本青森縣以豐富的海鮮資源聞名，青森扇貝更是當地的特色之一。自2018年，連續與青森縣合作的樂雅樂，今年將青森扇貝以日本、韓國風味呈現，讓民眾享受不同風格的扇貝滋味。其中日本風味代表「極鮮味噌鍋」以昆布及兩種味噌熬煮高湯，加入青森扇貝、智利鮭魚、文蛤與藍鑽蝦及各種當季蔬菜食材，滋味香醇，每份480元。韓國風味的「香醇泡菜鍋」則以香辣泡菜、白蘿蔔與文蛤燉煮為湯底，搭配青森扇貝、醬味豬五花片、海鮮與當季時蔬，香辣開胃，每份480元。

除此之外，「和風海陸御膳」將青森扇貝、沙朗牛排淋上獨門照燒醬，甜鹹兼具，再搭配國產鱸魚紙鍋，帶來海陸雙饗的滿足，每份480元。另款「韓風燒肉御膳」使用韓國道地的糯米辣醬爆炒豬五花肉片與香煎青森扇貝，選搭有生菜、麻油海苔、柚香蘿蔔與泡菜，創造濃濃的韓式情調，每份480元。

本季樂雅樂也以「青森蘋果」為主題，推出「焦糖蘋果珍珠鬆餅」、「鮮蘋果熱茶」等甜品。亦有多種青森主題的伴手禮。即日起至2月18日，於樂雅樂官方網站推出EC商城優惠，購買青森系列商品消費滿1,000元，可再享有9折優惠。1月31日前到店購買日韓美味對決系列餐點，則有機會抽中「日本青森縣蘋果汁6入」。

焦糖蘋果珍珠鬆餅。圖／樂雅樂提供
焦糖蘋果珍珠鬆餅。圖／樂雅樂提供
韓風燒肉御膳，480元。圖／樂雅樂提供
韓風燒肉御膳，480元。圖／樂雅樂提供
香醇泡菜鍋，480元。圖／樂雅樂提供
香醇泡菜鍋，480元。圖／樂雅樂提供
極鮮味噌鍋，480元。圖／樂雅樂提供
極鮮味噌鍋，480元。圖／樂雅樂提供

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