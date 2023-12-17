聽新聞
test
0:00 / 0:00
Berluti打造清爽休閒2024春夏男士 材質注入巧思
當代紳士品牌Berluti日前於台北101旗艦店舉辦2024春夏系列鑑賞。系列分為兩大主題：「奢華故事」（The Vibrant Luxury Story）、「別緻夏日」（Iconic Summer），分別層不同季節的需求演繹品牌的經典符碼。
「奢華故事」以純粹的服裝形式聚焦材質，正裝中穿插休閒，例如超輕盈的針織衣物、以絲質混紡打造的軍綠色結構夾克、結合了羊絨和科技面料的寶藍色工作外套、結合棉質與毛絨的軍裝夾克等。手寫古法文Scritto圖案和Knot圖案是品牌低調奢華的標誌，妝點在口袋等各種不同的地方。
「別緻夏日」則提供更豐富休閒的款式，包括舒適亞麻薄襯衫、輕薄透氣的針織，品牌經典的鞋履配件也成為印花的創作靈感，清亮的藍色與綠色降低了視覺的溫度，部分單品的設計更在細節讓如入了海洋氣息。
鞋履部分本季多款帆船鞋和休閒便鞋提供粒面牛皮的款式，以光影細節呈現出更為休閒不羈的情調。深受歡迎的Shadow運動鞋首度推出柔和針織的涼鞋，創新輕盈的碳纖維材質也為運動鞋注入新意。而搭上當下時尚潮流，多款包包也都推出了深具休閒感的大型款式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言