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Berluti打造清爽休閒2024春夏男士 材質注入巧思

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供

當代紳士品牌Berluti日前於台北101旗艦店舉辦2024春夏系列鑑賞。系列分為兩大主題：「奢華故事」（The Vibrant Luxury Story）、「別緻夏日」（Iconic Summer），分別層不同季節的需求演繹品牌的經典符碼。

模特兒演繹BERLUTI 2024春夏男裝。圖／BERLUTI提供
模特兒演繹BERLUTI 2024春夏男裝。圖／BERLUTI提供

「奢華故事」以純粹的服裝形式聚焦材質，正裝中穿插休閒，例如超輕盈的針織衣物、以絲質混紡打造的軍綠色結構夾克、結合了羊絨和科技面料的寶藍色工作外套、結合棉質與毛絨的軍裝夾克等。手寫古法文Scritto圖案和Knot圖案是品牌低調奢華的標誌，妝點在口袋等各種不同的地方。

模特兒演繹BERLUTI 2024春夏男裝。圖／BERLUTI提供
模特兒演繹BERLUTI 2024春夏男裝。圖／BERLUTI提供

「別緻夏日」則提供更豐富休閒的款式，包括舒適亞麻薄襯衫、輕薄透氣的針織，品牌經典的鞋履配件也成為印花的創作靈感，清亮的藍色與綠色降低了視覺的溫度，部分單品的設計更在細節讓如入了海洋氣息。

BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供

鞋履部分本季多款帆船鞋和休閒便鞋提供粒面牛皮的款式，以光影細節呈現出更為休閒不羈的情調。深受歡迎的Shadow運動鞋首度推出柔和針織的涼鞋，創新輕盈的碳纖維材質也為運動鞋注入新意。而搭上當下時尚潮流，多款包包也都推出了深具休閒感的大型款式。

BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
BERLUTI於台北101舉辦2024春夏新品鑑賞。圖／BERLUTI提供
模特兒演繹BERLUTI 2024春夏男裝。圖／BERLUTI提供
模特兒演繹BERLUTI 2024春夏男裝。圖／BERLUTI提供

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