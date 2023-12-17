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連3天送酸菜魚鍋 重慶麻辣鍋「緋花」插旗台中老虎城

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「重慶火鍋－緋花」主打道地的重慶牛油鍋，並提供黑毛肚、黃喉、鵝腸的特色食材。圖／緋花提供
「重慶火鍋－緋花」主打道地的重慶牛油鍋，並提供黑毛肚、黃喉、鵝腸的特色食材。圖／緋花提供

旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉等品牌的風間餐飲集團，將於12月22日於台中老虎城新開設首間火鍋品牌「重慶火鍋－緋花」，主打重慶牛油鍋、酸菜魚鍋，還有日本A5和牛、海鮮、特色丸滑等餐點。為慶祝新店開幕，可享免費加送酸菜魚湯底；參與趣味活動，還可加贈「黑糖冰粉」或「麻糬冰淇淋」。

「緋花」位於台中老虎城的唐吉訶德旁，由璞冉空間設計團隊操刀規劃，透過多種建材與光影，營造出重慶獨有的意象。店內共規劃有98席座位，並規劃有4～10人的半開放包廂。店內也選用景德鎮瓷器、日本手繪磁盤、希臘Soul Kitchen餐瓷等不同器皿，藉此呼應視覺感。至於店名「緋花」，則是呼應「緋里尋紅，花落霏煙」的品牌概念。

緋花採單點制，提供有重慶牛油鍋、蕃茄鍋、酸菜魚鍋、蕈菇鍋等4款湯底，可設計成4格鍋或鴛鴦鍋。其中「重慶牛油鍋」也是以十餘種香料炒製而成，並依照台灣人喜好改良。開場則以小吊梨湯、酸辣涼粉、涼拌腐竹與鹿谷茶梅開胃。在自助吧台區，除有豐富的沾醬小料，還有無限供應的蘿蔔燉牛肉、肉燥飯可以品嚐。

肉品部份，提供有日本A5和牛翼板、背肩芯，或是Prime牛小排、手切麻辣嫩牛肉、桐德松板豬、桐德豬五花等品項，每份328～1,888元不等。另外亦提供北海道干貝、鮭魚片、草蝦、軟絲等海鮮食材。其中拳頭大的「馬來蛤」，也是店內的特色食材之一。

延續重慶火鍋的特色，緋花也提供有黑毛肚、黃喉、鵝腸等內臟食材，其他還有天梯、千層肚、腰花等品項，亦有多種滑類、手工丸餃、蔬菜、豆麵製品，增添豐富性。除了鍋內食材，緋花也提供重慶小酥肉、四川椒麻拌麵、川味酸辣涼粉等具有重慶特色的熟食小吃。店內的手搖飲品與精釀啤酒，也是推薦品項。估計人均客單價1,000～1,500元。

緋花即將於12月22日正式開幕。為慶祝開幕，12月22日至24日期間，每日前50名點購重慶牛油鍋，就贈送價值320元的「酸菜魚湯底」。12月25日至12月31日，參與電流測謊機趣味挑戰任務，贈送「黑糖冰粉」1份；測謊未通過但完成指定步驟，則可獲得「麻糬冰淇淋」1份，每日限量100名挑戰者。

緋花提供多種海鮮食材，如拳頭大小的馬來蛤、北海道生食級干貝都是明星品項。圖／緋花提供
緋花提供多種海鮮食材，如拳頭大小的馬來蛤、北海道生食級干貝都是明星品項。圖／緋花提供
麻辣嫩牛肉，每份528元。圖／緋花提供
麻辣嫩牛肉，每份528元。圖／緋花提供
美國Prime牛小排，每份988元。圖／緋花提供
美國Prime牛小排，每份988元。圖／緋花提供
重慶火鍋－緋花將於12月22日正式開幕。圖／緋花提供
重慶火鍋－緋花將於12月22日正式開幕。圖／緋花提供

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