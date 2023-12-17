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Global Mall搶攻節慶美食商機 12月餐飲業績看增1成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
環球購物中心Global Mall推「耶誕甜點地圖」，集結多款草莓甜點甜蜜開吃。圖／環球購物中心提供
環球購物中心Global Mall推「耶誕甜點地圖」，集結多款草莓甜點甜蜜開吃。圖／環球購物中心提供

耶誕腳步接近，12月也是歡樂團聚時光，環球購物中心加碼祭耶誕套餐組合，精選豪華海陸盛宴、浮誇燒肉耶誕樹、豐盛多肉分享餐等多款主題套餐，耶誕節餐廳目前訂位已高達8成，其中以異國料理餐廳預訂最為熱門，預計12月餐飲業績較去年提升10%。

環球表示，近期處處瀰漫著濃厚節慶氣息，除了耶誕打卡點收集，12月儀式感必備的還有應景甜點及歡聚饗食，Global Mall今年以甜點嘉年華為主題，不僅設置巨大草莓甜甜圈「甜點王國耶誕樹」，更首度祭出「耶誕甜點地圖」，以「草莓嘉年華」、「耶誕顏值系」、「醇黑大人味」三大必吃亮點，線上線下精選上百款甜點。

環球也說，搶攻歲末節慶美食商機，環球購物中心特別祭耶誕套餐組合優惠7折起，目前平安夜及耶誕節餐廳訂位已高達8成，其中以異國料理餐廳預定最為熱門，訂位人數主要為4人及6人以上。

甜點 環球購物中心

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