Global Mall搶攻節慶美食商機 12月餐飲業績看增1成

耶誕腳步接近，12月也是歡樂團聚時光，環球購物中心加碼祭耶誕套餐組合，精選豪華海陸盛宴、浮誇燒肉耶誕樹、豐盛多肉分享餐等多款主題套餐，耶誕節餐廳目前訂位已高達8成，其中以異國料理餐廳預訂最為熱門，預計12月餐飲業績較去年提升10%。

環球表示，近期處處瀰漫著濃厚節慶氣息，除了耶誕打卡點收集，12月儀式感必備的還有應景甜點及歡聚饗食，Global Mall今年以甜點嘉年華為主題，不僅設置巨大草莓甜甜圈「甜點王國耶誕樹」，更首度祭出「耶誕甜點地圖」，以「草莓嘉年華」、「耶誕顏值系」、「醇黑大人味」三大必吃亮點，線上線下精選上百款甜點。

環球也說，搶攻歲末節慶美食商機，環球購物中心特別祭耶誕套餐組合優惠7折起，目前平安夜及耶誕節餐廳訂位已高達8成，其中以異國料理餐廳預定最為熱門，訂位人數主要為4人及6人以上。