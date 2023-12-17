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打造綠色Life Style 全聯換購活動注入永續精神 消費同時助環保

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯全新全店印花集點活動特別邀請曹蘭、王月代言，邀全民一同變身「收納智慧王」。圖／全聯福利中心提供
全聯全新全店印花集點活動特別邀請曹蘭、王月代言，邀全民一同變身「收納智慧王」。圖／全聯福利中心提供

全聯推出全新一檔的印花集點活動，攜手瑞士品牌「瑞康屋KUHN RIKON」推出8款真空保鮮密封袋、密封盒等收納商品，以及近期主婦圈最夯的廚餘機，0元起免費換購的超殺優惠，再度掀起換購熱潮，活動開跑短短3週已創下同期間參與率最高的紀錄。

早在2019年起，全聯即開始將換購活動導入環保議題，像是與英國名廚傑米奧利佛合作，以減少食物浪費為主題，推出耐熱玻璃保鮮盒以及物處理機、電動調理攪拌棒等專業廚房家電，鼓勵民眾完整利用食材、完美儲存剩食。同年也推出Bodum咖啡隨行杯，鼓勵消費者多使用自帶杯，以循環容器加裝飲料，環保又能享受折扣。近年也持續推出多款環保購物袋、保溫保冷袋、保溫保冷購物車，鼓勵消費者多多使用可循環利用的環保商品。

從去年開始，更進一步導入循環永續概念，從商品選品開始就使用回收材質製作，像是100%使用寶特瓶製成回收紗製作的MIT台灣品牌「deya大翅鯨系列」，以及今年中推出的義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」時尚包袋印花換購活動，均使用海中回收漁網與尼龍繩製成的再生尼龍與再生聚酯纖維製作的ECODUCK系列布料材質製成，部分商品更榮獲德國萊因TUV綠色標章認證，主打「循環再造，永續時尚」，讓消費者輕鬆入手兼具時尚與實用的環保商品。

全聯今年更特別與聯合國指定做為ActNow即刻行動的數位平台「AWORLD」合作，帶來集印花還可以掃QR Code累積積分助永續行動的全新玩法。上一檔「MANDARINA DUCK」活動累積超過600萬積分，共有15萬名會員參與，每位平均掃碼40張印花，參與度超出預期。本檔「瑞康屋KUHN RIKON」印花換購活動也導入此玩法，團體積分每達100萬分，全聯與大潤發即種植100棵樹，目標為500棵樹，開跑2週內已累積30萬積分，鼓勵會員支持植樹計畫還可抽Gogoro電動機車。全聯表示，將會持續推出與生活緊密相關、風格更多元的活動，讓消費者購物消費同時也能對環保永續行動更有參與感，自然而然形塑綠色生活風格。

全聯導入掃QR Code累積積分助永續行動的新玩法，今年連署500萬積分達標，成功執行淨海計畫，一同守護海洋。圖／全聯福利中心提供
全聯導入掃QR Code累積積分助永續行動的新玩法，今年連署500萬積分達標，成功執行淨海計畫，一同守護海洋。圖／全聯福利中心提供
全聯鼓勵民眾使用自帶杯購買咖啡，顧客使用自帶杯比例高達5成。圖／全聯福利中心提供
全聯鼓勵民眾使用自帶杯購買咖啡，顧客使用自帶杯比例高達5成。圖／全聯福利中心提供
全聯集點換購活動導入循環永續概念，從商品選品開始就使用回收材質製作，讓消費者輕鬆入手兼具時尚與實用的環保商品。記者吳致碩／攝影
全聯集點換購活動導入循環永續概念，從商品選品開始就使用回收材質製作，讓消費者輕鬆入手兼具時尚與實用的環保商品。記者吳致碩／攝影

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