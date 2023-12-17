打造綠色Life Style 全聯換購活動注入永續精神 消費同時助環保

全聯推出全新一檔的印花集點活動，攜手瑞士品牌「瑞康屋KUHN RIKON」推出8款真空保鮮密封袋、密封盒等收納商品，以及近期主婦圈最夯的廚餘機，0元起免費換購的超殺優惠，再度掀起換購熱潮，活動開跑短短3週已創下同期間參與率最高的紀錄。

早在2019年起，全聯即開始將換購活動導入環保議題，像是與英國名廚傑米奧利佛合作，以減少食物浪費為主題，推出耐熱玻璃保鮮盒以及物處理機、電動調理攪拌棒等專業廚房家電，鼓勵民眾完整利用食材、完美儲存剩食。同年也推出Bodum咖啡隨行杯，鼓勵消費者多使用自帶杯，以循環容器加裝飲料，環保又能享受折扣。近年也持續推出多款環保購物袋、保溫保冷袋、保溫保冷購物車，鼓勵消費者多多使用可循環利用的環保商品。

從去年開始，更進一步導入循環永續概念，從商品選品開始就使用回收材質製作，像是100%使用寶特瓶製成回收紗製作的MIT台灣品牌「deya大翅鯨系列」，以及今年中推出的義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」時尚包袋印花換購活動，均使用海中回收漁網與尼龍繩製成的再生尼龍與再生聚酯纖維製作的ECODUCK系列布料材質製成，部分商品更榮獲德國萊因TUV綠色標章認證，主打「循環再造，永續時尚」，讓消費者輕鬆入手兼具時尚與實用的環保商品。