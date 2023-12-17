累計銷量破3.5億罐！冬季限定 麒麟鮮摘啤酒花啤酒登場

熱銷20年、累計銷量突破3.5億罐的冬季限定麒麟一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」來了！一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」嚴選日本東北當季新鮮採摘的啤酒花入酒，每一口都喝得到獨特清香。罐裝500ml即日起於全家便利商店獨家上架，售價69元再推出兩件88折優惠；小罐裝350ml則於大潤發等各量販店及超市通路陸續上市，售價48元；數量有限，售完為止。

一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」長久暢銷的祕密，在於堅持使用日本岩手縣遠野市新鮮收穫的「IBUKI」啤酒花釀造。位於日本東北的岩手縣遠野市，冷涼的氣候條件與傳承半個世紀的種植歷史，造就IBUKI啤酒花不僅在日本產量第一，優良的品質也享譽國際。

一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」以獨特低溫急速凍結技術，將新鮮採摘的IBUKI啤酒花在蘊含水分的狀態下，於24小時內低溫急速凍結，完美鎖住啤酒花獨有的清新草本香以及華麗果實香；其後再以人工方式投入麥汁中，將誘人風味完整融入酒液，結合「一番搾製法」100%純麥芽的第一道麥汁釀造，奢華的麥芽芳香與每日現採IBUKI啤酒花的青草果香與細緻花香，成就層層堆疊的香氣，搭配綿密絲滑的泡沫口感，將味蕾體驗推向另一高峰。

台灣麒麟董事長中川亮表示：「KIRIN集團秉持讓歡笑把大家聚在一起的精神，始終堅持把關消費者喝下的每一口都保有最新鮮最純粹的美味，因此選用限定冬季採收、來自啤酒花故鄉的日本東北的岩手縣IBUKI啤酒花，將來自日本的新鮮芬芳帶給台灣。」

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