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星宇航空首航舊金山 SNOOPY也搭機與旅客尋根返鄉

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
SNOOPY和查理布朗人偶現身候機室與旅客歡慶首航。圖／星宇航空提供
SNOOPY和查理布朗人偶現身候機室與旅客歡慶首航。圖／星宇航空提供

星宇航空昨首航美國舊金山，晚間11時48分班機起飛，首航班機邀請誕生於舊金山灣區的SNOOPY、查理布朗人偶共襄盛舉，機上也安排SNOOPY玩偶，陪著首航旅客橫跨太平洋回到家鄉。另外，星宇航空宣布未來續擴張航點，明年1月18日開航清邁、第二季開航台中國際航線，預計下半年開航西雅圖。

星宇航空指出，首航序幕由SNOOPY、查理布朗人偶，帶領星宇航空空服員及運務員，伴隨音樂巡迴航廈與旅客互動，並沿途發放SNOOPY造型餅乾。另外，SNOOPY主題一路延伸至首航候機室，首度公開亮相星宇航空攜手7-11推出的SNOOPY限定聯名商品。

歡慶新航線起飛，星宇航空表示，台北出發飛往舊金山航班，每位首航乘客皆可獲SNOOPY硬殼收納包及與Jetfi美國1GB eSIM。此外，即日起至明年5月20日，台北出發前往舊金山的全艙等旅客皆可獲得「舊金山城市款」或「飛行追夢款」限量SNOOPY主題行李吊牌。

星宇航空說，明年1月20日前搭乘此航線台北出發的頭等艙及商務艙旅客，可獲海洋拉娜25周年紀念限定「手工高訂臻藏化妝箱」；12月31日前搭乘的頭等艙旅客則另加碼贈送頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。

星宇航空表示，台北-舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。配合舊金山開航，更與來自台灣米其林三星餐廳態芮合作，為頭等艙設計5道全新菜色。另外，舊金山航線開航初期1周3班，明年3月20日起增為每日飛航。

星宇航空安排SNOOPY陪著舊金山首航旅客，橫跨太平洋回到家鄉。圖／星宇航空提供
星宇航空安排SNOOPY陪著舊金山首航旅客，橫跨太平洋回到家鄉。圖／星宇航空提供
星宇航空首度公開與7-11攜手推出的SNOOPY限定聯名商品。圖／星宇航空提供
星宇航空首度公開與7-11攜手推出的SNOOPY限定聯名商品。圖／星宇航空提供

舊金山 航線

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