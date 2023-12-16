快訊

為藍營最美發言人助選 國民黨前主席語出驚人喊：民進黨正副總統組合都不是台灣人

侯友宜再端青年政見 學貸免利息助青貧弱勢

台中驚傳10歲女童掉落鐵軌遭撞 頭部肢體受傷送醫急救

男人戴珠寶正夯？甜茶薰衣草上身 內田雅樂帥變酷貓奴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
義大利時尚品牌Prada近日也推出永續概念珠寶，強調寶石皆為可溯源、負責任的貴重金屬開採。圖／翻攝自 IG @ Prada
義大利時尚品牌Prada近日也推出永續概念珠寶，強調寶石皆為可溯源、負責任的貴重金屬開採。圖／翻攝自 IG @ Prada

珠寶似乎常是女性在晚宴、派對的風格亮點，但其實近期也有包含日本「星三代」內田雅樂、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），以及泰星陳立波（Nattawin Wattanagitiphat）分別選用珠寶造型，展現中性、度假休閒、前衛的不同風格，閃耀而亮眼。

日前為新片「旺卡」（Wonka）出席東京宣傳活動時，身穿一身薰衣草色Prada連身皮褲裝，除了彩度吸睛，甜茶再配戴以多枚戒指、短款寶石項鍊，展現出略帶中性的搶鏡穿搭。事實上，雖然甜茶身上珠寶並非出自Prada，但Prada確實也推出一系列永續概念的珠寶項鍊、耳環、戒指，強調使用可溯源的貴金屬、鑽石，並結合品牌經典的三角形幾何元素，儼然掀起一波時尚品牌珠寶的風潮、後續看漲。

星三代的內田雅樂不僅有老爸本木雅弘、母親內田也哉子都為明星，外婆更是數年前才辭世的「國民奶奶」樹木希林。日前內田雅樂與母親內田也哉子在為日本時尚女性雜誌拍攝封面時，便曾配戴一款雙排養殖珍珠、鑲嵌白金與鑽石的高級珠寶系列Wladimir鑽石項鍊，並搭配圓領低襟的黑色上衣，由於項鍊的主視覺是一「只」可拆卸、精雕與鑲嵌雙重工藝擬現的萌貓Wladimir，搭配上內田雅樂略帶酷帥的表情，竟成另類反差萌，前衛、中性、時尚，相當值得品味男性參考。

下半年剛成為伯爵（PIAGET）品牌好友的泰星Apo陳立波（Nattawin Wattanagitiphat），則是在IG上曬出一組身穿駝色麂皮翻領外套的穿搭，只見Apo手拿咖啡望向遠方，並出手上的Possession系列手環與戒指，兩款都運用伯爵擅長的宮廷式雕刻紋路（Décor Palace），展現出輕奢、愜意的度假感。同系列另有鑲嵌鑽石、彩色寶石的高級珠寶版本，滿足男士或女性對高彩度的追求，「好色」有理。除了紳士皮鞋、名表、領帶，下一次男士選擇配件時，是不是也可考慮「放大尺度」，試試看更閃耀的珠寶配件呢？

內田雅樂耳畔的Boucheron珍珠耳夾擁有誇張的幾何線條，搭配上珍珠的圓潤，凸顯了一種非典型的時尚主張。圖／翻攝自 IG @ utauuu
內田雅樂耳畔的Boucheron珍珠耳夾擁有誇張的幾何線條，搭配上珍珠的圓潤，凸顯了一種非典型的時尚主張。圖／翻攝自 IG @ utauuu
Boucheron，高級珠寶系列Wladimir鑽石珍珠項鍊，白金、鑽石、雙排養殖珍珠，可拆卸變為胸針配戴，710萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron，高級珠寶系列Wladimir鑽石珍珠項鍊，白金、鑽石、雙排養殖珍珠，可拆卸變為胸針配戴，710萬元。圖／Boucheron提供
珠寶不再是女性的特權，近日便有「甜茶」提摩西夏勒梅、日模內田雅樂、泰星陳立波，分別以不同珠寶配戴造型。圖／翻攝自 IG
珠寶不再是女性的特權，近日便有「甜茶」提摩西夏勒梅、日模內田雅樂、泰星陳立波，分別以不同珠寶配戴造型。圖／翻攝自 IG
內田雅樂與母親內田也哉子拍攝封面時，曾佩戴上Boucheron的高級珠寶Wladimir鑽石珍珠項鍊。圖／翻攝自 IG @ utauuu
內田雅樂與母親內田也哉子拍攝封面時，曾佩戴上Boucheron的高級珠寶Wladimir鑽石珍珠項鍊。圖／翻攝自 IG @ utauuu
陳立波先前曾以伯爵（PIAGET）的Possession珠寶造型，展現愜意、閃耀的度假風格。圖／翻攝自 IG @ nnattawin
陳立波先前曾以伯爵（PIAGET）的Possession珠寶造型，展現愜意、閃耀的度假風格。圖／翻攝自 IG @ nnattawin
Possession系列今年也推出新款的高級珠寶款，使用了大量彩色寶石與鑽石鑲嵌，價格店洽。圖／PIAGET提供
Possession系列今年也推出新款的高級珠寶款，使用了大量彩色寶石與鑽石鑲嵌，價格店洽。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲，26萬8,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲，26萬8,000元。圖／PIAGET提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

西班牙機場員工狂偷旅客6600萬財物！警查獲百餘件名錶珠寶

最潮HJ現身！Balenciaga高訂珠寶 網站預訂販售開賣！

12月15日「世界貓奴日」！Pinkoi推薦7款貓奴必備小物 療癒你被主子摧殘的心

歐盟對俄祭新制裁 禁鑽石進口、加強落實油價上限

相關新聞

男人戴珠寶正夯？甜茶薰衣草上身 內田雅樂帥變酷貓奴

珠寶似乎常是女性在晚宴、派對的風格亮點，但其實近期也有包含日本「星三代」內田雅樂、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée...

今年剛摘2星…高雄首家米其林法餐Liberté 主廚武田健治證實不續約

由國城建設引進，連續2年獲選為米其林指南星級餐廳的法餐「Liberté」，傳出主廚武田健治合約已滿不再續約，國城建設證實...

沒用過也看過！盤點5款陪伴長大保養品 最長壽賣20年

還記得剛開始接觸保養品時，有哪些產品歷久不衰，從小看（或是用）到大的嗎？特別是到各賣場、藥妝店都能看到的開架保養品，每年...

星巴克「椰奶那堤」限時買一送一！APP動手就能點

網友們最愛的「星巴克買一送一」又來了，這次限定「椰奶那堤」。即日起至12月29日、期間星禮程會員使用行動預點，單筆結帳輸...

「酸菜魚」年菜新焦點！剪刀經濟再一波 方便圍爐新寵

年節將到，各式各樣的冷凍、冷藏或常溫美食再掀熱潮，剪刀經濟下的新寵，莫過多家競推的「酸菜魚」。除了年年有「魚」年菜餐桌必...

盤點最新草莓甜點！芋頭雙色、莓好千層 帶來幸福滋味

草莓季節到，各樣甜點不免俗的增添季節味。其中又以「食芋堂」最霸氣，一口氣推出10款草莓季限定芋品；大苑子除了夢幻飲品回歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。