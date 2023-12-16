男人戴珠寶正夯？甜茶薰衣草上身 內田雅樂帥變酷貓奴
珠寶似乎常是女性在晚宴、派對的風格亮點，但其實近期也有包含日本「星三代」內田雅樂、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），以及泰星陳立波（Nattawin Wattanagitiphat）分別選用珠寶造型，展現中性、度假休閒、前衛的不同風格，閃耀而亮眼。
日前為新片「旺卡」（Wonka）出席東京宣傳活動時，身穿一身薰衣草色Prada連身皮褲裝，除了彩度吸睛，甜茶再配戴以多枚戒指、短款寶石項鍊，展現出略帶中性的搶鏡穿搭。事實上，雖然甜茶身上珠寶並非出自Prada，但Prada確實也推出一系列永續概念的珠寶項鍊、耳環、戒指，強調使用可溯源的貴金屬、鑽石，並結合品牌經典的三角形幾何元素，儼然掀起一波時尚品牌珠寶的風潮、後續看漲。
星三代的內田雅樂不僅有老爸本木雅弘、母親內田也哉子都為明星，外婆更是數年前才辭世的「國民奶奶」樹木希林。日前內田雅樂與母親內田也哉子在為日本時尚女性雜誌拍攝封面時，便曾配戴一款雙排養殖珍珠、鑲嵌白金與鑽石的高級珠寶系列Wladimir鑽石項鍊，並搭配圓領低襟的黑色上衣，由於項鍊的主視覺是一「只」可拆卸、精雕與鑲嵌雙重工藝擬現的萌貓Wladimir，搭配上內田雅樂略帶酷帥的表情，竟成另類反差萌，前衛、中性、時尚，相當值得品味男性參考。
下半年剛成為伯爵（PIAGET）品牌好友的泰星Apo陳立波（Nattawin Wattanagitiphat），則是在IG上曬出一組身穿駝色麂皮翻領外套的穿搭，只見Apo手拿咖啡望向遠方，並出手上的Possession系列手環與戒指，兩款都運用伯爵擅長的宮廷式雕刻紋路（Décor Palace），展現出輕奢、愜意的度假感。同系列另有鑲嵌鑽石、彩色寶石的高級珠寶版本，滿足男士或女性對高彩度的追求，「好色」有理。除了紳士皮鞋、名表、領帶，下一次男士選擇配件時，是不是也可考慮「放大尺度」，試試看更閃耀的珠寶配件呢？
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