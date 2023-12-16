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盤點最新草莓甜點！芋頭雙色、莓好千層 帶來幸福滋味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
勺日今年冬季推出微奢華的「草莓嘉年華」。圖/勺日提供
勺日今年冬季推出微奢華的「草莓嘉年華」。圖/勺日提供

草莓季節到，各樣甜點不免俗的增添季節味。其中又以「食芋堂」最霸氣，一口氣推出10款草莓季限定芋品；大苑子除了夢幻飲品回歸，還有首次在台登場的「純草莓日式千層蛋糕」。

食芋堂草莓新品中，最吸睛的要屬首次推出的「塔羅小姐」雙層蛋糕，以新鮮草莓妝點，再搭配上招牌芋泥、布丁、果物內餡，一出場就是目光焦點。另一款晶瑩剔透的小清新裸蛋糕「草莓啵啵」，一顆顆完整草莓被收藏進晶瑩剔透的Q彈果凍裡。等不及開趴，也有小巧一份就能立即給予療癒補給的「草莓半芋燒」。此外，台中門市獨家重現排隊芋品「草莓芋泥脆皮泡芙」，現烤出爐、香氣難擋，要注意的是，台中門市每周只營業五、六、日。

大苑子今年草莓季，從夢幻飲品「莓好時光」、「莓好花漾」開始率先回歸，在台北市府夢想店限店開賣，即日起至明年1/15另與台北知名「折田菓舖」主理人折田將大合作，在市府夢想店推出招牌日式水果千層、北海道鮮奶草莓捲、日式泡芙、水果磅蛋糕，還有推出大苑子市府夢想店限定的「莓好千層」。

勺日今年冬季主打微奢華的「草莓嘉年華」，以法式精神揉合台灣在地食材，打造視覺系甜點。例如延續獨家法式千層工法的「草莓派對千層」，還有新光三越Let's Go店限定販售小可鬆系列「草莓蜜香朵朵可鬆」，以及如下雪般浪漫的「草莓開心果塔塔」，外形如耶誕樹般可愛的「草莓聖誕Tree」等。

今年度星巴克則再度推出「長條草莓生乳捲」，以鬆軟的原味天使蛋糕，抹上入口即化的草莓口味生乳，香醇濃郁，再裹入新鮮草莓，帶來季節的幸福滋味。

巴黎藍帶甜點師折田將大，快閃進駐市府夢想店，推出大苑子市府夢想店限定的「莓好千層」。圖/大苑子提供
巴黎藍帶甜點師折田將大，快閃進駐市府夢想店，推出大苑子市府夢想店限定的「莓好千層」。圖/大苑子提供
派對首選「塔羅小姐Miss Taro」。圖/食芋堂提供
派對首選「塔羅小姐Miss Taro」。圖/食芋堂提供
療芋小品「草莓半芋燒」以鬆軟蛋糕滿載超人氣牛奶芋泥，再鑲上產地直送的新鮮草莓，一次收服芋頭控和草莓控。圖/食芋堂提供
療芋小品「草莓半芋燒」以鬆軟蛋糕滿載超人氣牛奶芋泥，再鑲上產地直送的新鮮草莓，一次收服芋頭控和草莓控。圖/食芋堂提供
星巴克季節甜點「長條草莓生乳捲」。圖/星巴克提供
星巴克季節甜點「長條草莓生乳捲」。圖/星巴克提供
大苑子草莓季即日起於台北市府夢想店限店搶鮮起跑。圖/大苑子提供
大苑子草莓季即日起於台北市府夢想店限店搶鮮起跑。圖/大苑子提供
食芋堂草莓季即日開跑，一次推出10款草莓季限定芋品。圖/食芋堂提供
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草莓 甜點 星巴克 芋頭

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