10元搶住萬元套房、抱枕浴巾全帶走！Booking.com獻禮

全球數位旅遊平台Booking.com登台邁入第10年，為回饋台灣旅人10年來的支持，宣布將重磅推出Booking.com台灣「10」周年主題房，旅人有機會以「10」元的驚喜價格，入住超過萬元的行政套房，12月20日早上10:00限量開搶，共有兩組名額，先搶先贏。

Booking.com區域經理詹雅伃表示，「我們發現，台灣旅人對於探索世界的熱情絲毫不減，對於未來的旅程更充滿著前所未有的期待，不僅有超過八成的旅人已展開旅行的腳步，更有超過六成的旅人表示，未來將投入更高的預算與頻率，並且以更開放的心，擁抱新穎的旅遊型態」。她也指出，Booking.com未來將繼續深耕在地，讓台灣旅人從而更好地體驗世界的美好。

為了感謝一路以來支持Booking.com的台灣旅人，Booking.com台灣宣布限時推出「10」周年主題房活動。房型設計以最新發布的「2024年七大旅遊趨勢」為靈感，取其「消暑」與「美食」兩大趨勢，再將小籠包、珍珠奶茶及綠蠵龜等台味元素與Booking.com視覺相融合，打造出專屬的沉浸式主題客房。有趣的是，此房型只限兩間，所有相關陳設皆可帶走，包括桌巾、浴巾、地墊、抱枕，以及床尾巾等。

主題房型設於國泰飯店觀光事業旗下五星「慕軒飯店」的天際套房，每晚要價上萬元，備有客餐廳與臥房、浴室，主題房將於2023年12月20日早上10:00開放搶購，將能以銅版價10元，預訂到2024年1月13日星期六入住的MADISON TAIPEI慕軒飯店天際套房。

預訂方式：前往Booking.com慕軒飯店訂房頁面