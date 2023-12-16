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快來看！故宮南院亞洲織品展登場 明代羊毛地毯能招財

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展示具有識別身分、庇佑幸福等意義的織品。圖／故宮南院提供
故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展示具有識別身分、庇佑幸福等意義的織品。圖／故宮南院提供

秋冬是織品展現幸福存在感的季節，故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展示織品具有招財納福、識別身分等特殊意義，焦點展件為明代〈雙獅戲球紋毯〉、〈龍紋圓補〉等，也借展泰雅族貴重衣飾〈貝珠短衣〉，明年1月28日、2月25日將有專廳導覽。

策展人助理研究員杜士宜說，明代〈雙獅戲球紋毯〉具有財源滾滾、多子多福、事業順利等吉祥意涵，以手工編結方式製作的羊毛地毯，編織精緻，色彩典雅，毯面上有2隻獅子玩著繡球、口啣彩帶；〈艾虎五毒水田紋錦〉結合老虎與蛇、蟾蜍、蠍子、蜈蚣、壁虎等圖案，則有避邪的意涵。

日本〈摺紙紋外袍〉仙鶴與梅枝代表長壽及高潔，而摺紙造型的「紙蝶紋」刺繡，則寓意幸福長久；〈雙獏牡丹紋被套〉中的獏，是一種「鼻子像大象、眼睛像犀牛、腳像老虎、尾巴像牛」的神話動物，傳說能吞噬掉惡夢，讓人睡得安穩；〈蜻蜓幾何紋和服〉上的蜻蜓，則是象徵勇敢與成功的「勝利之蟲」。

此外，中國明清時期會透過服裝圖案，識別官員等級或皇族身分，展件明代〈龍紋圓補〉有象徵皇權的五爪龍紋，可能是皇帝袍服上裝飾；另，借展國立台灣博物館的〈貝珠短衣〉則是泰雅族最貴重的衣飾，唯有身分高貴或擁有特殊功績者才能穿著。

故宮南院表示，展覽分2檔展出，第1檔今起至明年3月10日，第2檔明年3月23日至6月16日，明年1月28日將有策展人導覽，以及「月桃永生花編織」手作課程，2月25日也有導覽，3月2日則有「織線拉起的文化傳承—太魯閣族織布與當代復振」講座，可至故宮南院官網報名。

故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展示泰雅族貴重服飾〈貝珠短衣〉。圖／故宮南院提供
故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展示泰雅族貴重服飾〈貝珠短衣〉。圖／故宮南院提供
故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展件明代〈雙獅戲球紋毯〉有多子多福、財源滾滾寓意。圖／故宮南院提供
故宮南院今起推出「包羅萬象—院藏亞洲織品展」，展件明代〈雙獅戲球紋毯〉有多子多福、財源滾滾寓意。圖／故宮南院提供

故宮南院 泰雅族 太魯閣族

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